Palma acogerá el sábado 13 la II Fiesta de la pastelería y las panaderías

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este viernes la segunda edición de la Fiesta de la pastelería y panaderías, que se celebrará el próximo sábado 13 de septiembre en el jardín de La Misericordia, y que contará con la participación de ocho expositores que ofrecerán sus productos de elaboración artesanal.

El evento gastronómico, que coincide con los actos de celebración de la Diada de Mallorca, consistirá en una muestra de especialidades locales y una muestra de cocina en directo. En el acto se rendirá homenaje a pasteleros y panaderos destacados de Mallorca por su dedicación y compromiso por mantener las recetas tradicionales. La muestra se llevará a cabo entre las 17.00 y las 20.00 horas, y hay entrada libre y degustación gratuita.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, acompañada del director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca, ha presentado este viernes los detalles de la fiesta más dulce del año en el patio de la Misericordia.

El acto ha contado con la asistencia del chef Koldo Royo, presidente de la Asociación de Cocineros Afincados en Baleares (Ascaib) que ha participado en la organización del evento. También han estado presentes tres de los participantes de este año: Pep Trias (Forn i Pastisseria Trias); Gabriela Oliva (Pastelería La Oliva) y Pau Llull (Forn Fondo).

Amate ha destacado que con esta actividad se pone en valor el producto de Mallorca que es el protagonista de la muestra y de los ingredientes que son necesarios para la elaboración de los dulces y la panadería típica de la isla, como el aceite o la almendra.

"Estamos muy orgullosos de haber puesto en marcha esta iniciativa dedicada a nuestras pastelerías y panaderías, que reconoce el gran trabajo que realizan estos profesionales que saben mantener vivas nuestras recetas tradicionales y, al mismo tiempo, adaptarse a las nuevas tendencias e innovación en la repostería", ha dicho Amate, quien ha animado a los mallorquines a participar en esta "cita llena de sabor, tradición y que ofrece una auténtica experiencia culinaria".

COCINA EN DIRECTO Y HOMENAJE A PANADEROS Y PASTELEROS

El evento consistirá en una muestra gratuita de productos de elaboración de pastelería y panadería típicos de la isla, por lo que no faltarán productos como ensaimadas o doblegats, junto con elaboraciones más innovadoras con ingredientes y productos de proximidad de Mallorca.

También habrá un espacio dedicado a la cocina en directo en el que cada establecimiento participante dispondrá de un tiempo para realizar una demostración de sus técnicas de cocina. Paralelamente, se organizará un acto de homenaje a pasteleros de diferentes puntos de la isla por su trayectoria profesional y se les entregará un reconocimiento por su contribución a la gastronomía mallorquina.