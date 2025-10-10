Palma alojará el 7 de noviembre la Final Intercontinental de Fútbol Sala

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a autoridades y organizadores, durante la presentación de la Final de la Copa Intercontinental de Fútbol Sala 2025 en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palma ha sido elegida por segundo año consecutivo para alojar la Final de la Copa Intercontinental de Fútbol Sala, que se celebrará el próximo 7 de noviembre, gracias al Palma Futsal, que luchará por el título ante una audiencia global de más de 200 países, generando un impacto económico estimado de 50 millones de euros.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado este viernes que, por segundo año consecutivo, Palma se convertirá en el epicentro mundial del fútbol sala con la celebración de la Final de la Copa Intercontinental 2025. Según ha añadido, esto es una muestra de que el Palma Futsal se ha "consolidado en la élite" de este deporte.

Prohens ha señalado que el Futsal es un equipo que cada vez "despierta más ilusión" y ha asegurado que volverán a llenar Son Moix de esperanza en la lucha de un título mundial. Asimismo, ha proclamado que Mallorca ya es la capital mundial de fútbol sala y ha señalado que el mundo entero "mira hacia aquí" y reconoce la isla como "tierra de ganadores".

Durante el acto, la presidenta ha agradecido la presencia del organizador de la Copa Intercontinental y ha felicitado a José Tirado su labor.

El CEO de Mundo Futsal, presidente de la Federación Panaense de Futsal y organizador del torneo, Anderson Andrade ha expresado su alegría por regresar a Mallorca y ha agradecido el respaldo de la presidenta.

También ha añadido que el Palma tiene un "proyecto maravilloso" y ha explicado que, pese a tener ofertas para llevar el torneo a otros países como Arabia Saudí, Brasil, Uruguay o Bélgica, han decidido repetir la "fiesta del año pasado". Además, ha anunciado que ya se ha cerrado la retransmisión de la final en un total de 202 países, lo que demuestra la magnitud del torneo.

El presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Mora, también ha intervenido para agradecer al Ayuntamiento de Palma su implicación, y ha avanzado que el partido "no solo hará vibrar a Mallorca, sino que colocará a la isla en el centro de atención mundial".

Mora ha recordado que este año vuelven a tener la responsabilidad de organizar el evento, y ha definido al Palma Futsal como "un referente y un orgullo".

El presidente del Palma Futsal, José Tirado, también ha agradecido a los organizadores por apostar de nuevo por la ciudad en lugar de llevar el espectáculo otro país.

Ha reconocido el apoyo del Govern balear y del equipo de trabajo del club y ha aclarado que es "imprescindible" que las instituciones sigan volcadas con el proyecto.

También ha recordado que las entradas se pondrán a la venta hoy a las 12.30 horas y ha cerrado su intervención agradeciendo a patrocinadores, medios de comunicación y al Govern su compromiso con una Copa "hecha en Mallorca".