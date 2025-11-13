Palma celebrará la Semana de la Infancia y la Adolescencia con un programa de 70 actividades en distintos barrios

Presentación Semana de la Infancia y la Adolescencia - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este jueves, en un acto celebrado en PalmaActiva, el programa con las 70 actividades que se van a celebrar en distintos barrios de la ciudad con motivo de la Semana de la Infancia y la Adolescencia, que tendrá lugar del 17 al 22 de noviembre, bajo el lema 'Palma os ve, os escucha, os celebra'.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, en la presentación han participado representantes de diversas entidades sociales, culturales, deportivas y educativas que han colaborado en la elaboración y desarrollo del programa.

Durante el acto, la segunda teniente de alcalde y regidora de Educación y Juventud, Lourdes Roca, ha destacado que esta semana "supone un espacio de encuentro para niños, adolescentes y familias" donde la cultura, la educación, el deporte y el arte se dan la mano para ofrecer propuestas que combinan "aprendizaje, convivencia y diversión".

Roca ha agradecido la implicación de todas las áreas municipales y de las más de 80 entidades colaboradoras "por su trabajo y compromiso".

El programa incluye 70 actividades distribuidas en distintos espacios y barrios de la ciudad. Entre ellas, hay talleres, rutas, espectáculos, exposiciones, juegos y actividades de orientación laboral.

Además, se incorporan espacios dedicados a la salud mental, la educación ambiental y la promoción del ocio saludable, con la implicación de bibliotecas, centros culturales, polideportivos y entidades sociales.

La regidora ha afirmado que "la Palma del futuro" será una ciudad moderna que apueste por la innovación, la cultura y el deporte como motores de cohesión y oportunidades.

También ha recordado el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de los derechos de la infancia y la mejora del bienestar de los niños y adolescentes, y ha destacado que Palma es desde 2018 Ciudad Amiga de la Infancia, reconocida por Unicef.

Entre las iniciativas municipales dirigidas a la infancia y juventud, Roca ha destacado el éxito del programa Patis Oberts, que ha superado las 8.000 asistencias y que contribuye a la conciliación familiar ofreciendo espacios seguros y gratuitos.

También ha resaltado la labor de los servicios Dinamo y PalmaJove, que promueven un ocio saludable entre jóvenes, así como el programa PalmaEduca, que este curso ofrece más de 240 actividades educativas fuera de las aulas. Finalmente, la teniente de alcalde ha invitado a todas las familias a participar en todas las actividades.

DÍA DE LA INFANCIA

La jornada se celebrará el sábado 22 de noviembre, de 9.30 a 14.30 horas en el Parc de Sa Riera, con la participación de los representantes del Consell d'Infants de Palma y de la Escuela Municipal de Música.

El programa incluye el taller de GREC 'Fabricación de juguetes con forma de insecto', que se desarrollará de 10.00 a 12.00 horas, así como un Trivial sobre la posidonia, que tendrá lugar de 10.00 a 13.00 horas. Durante toda la mañana, se podrán realizar recorridos alrededor del parque en tren, con salidas cada 30 minutos.

Asimismo, de 11.00 a 12.30 horas se celebrará el cuentacuentos 'La meva ombra és rosa', a cargo de la Associació ARMI, mientras que de 11.00 a 13.00 horas se llevará a cabo el taller 'Ruleta del consumo responsable', organizado por S'Altra Senalla.

Por la tarde, de 14.00 a 14.30 horas, tendrá lugar una exhibición de los Castellers de Mallorca. Además, se desarrollarán diversas actividades de Artdansa y manualidades inspiradas en 'El Trencanous'.

Durante la mañana también habrá una ludoteca con juegos de madera, así como actividades deportivas y de educación ambiental, un circuito de educación vial y una exhibición de la Policía Montada.

Entre las entidades participantes se encuentran Achinib, Cáritas Mallorca, ONCE, Fundación Natzaret, Esment, Aldeas Infantiles, Fundación Diagrama, Asociación Asperger Baleares, COPIB, la Federación de Personas Sordas de Baleares y Mater, que ofrecerán talleres y estands informativos centrados en la psicología, la inclusión y el apoyo a la infancia.