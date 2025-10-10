Palma Circ 2025 comprende siete espectáculos gratuitos que se desarrollarán a lo largo de este fin de semana

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de Palma Circ 2025 comprende siete espectáculos gratuitos en diversos puntos de la ciudad que se desarrollarán a lo largo de este fin de semana.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la programación de la nueva edición del Palma Circ se desarrollará a lo largo de este fin de semana en diferentes localizaciones de la ciudad, y comprenderá un total de siete espectáculos gratuitos, bajo la organización de la Associació de Professionals de Circ de les Illes Balears (Apcib) y con el apoyo del área de Cultura de Cort.

La primera cita con el mundo del circo está prevista para este sábado por la mañana, en la plaza de España, donde se representarán 'Un trabajo inesperado', a cargo de Risotto Cirkus, a las 11.30 horas, y 'El círculo de Casandra', de la mano de Alicia Macarrilla, a las 12.30 horas.

Seguidamente, ya a las 21.00 horas, la plaza Pere Garau acogerá la función 'Lluna, la dama de la llum', con dirección de Kelly Laner. Sin embargo, en este caso, la posibilidad de que en este momento del día se puedan producir fuertes lluvias en Palma, ha obligado a los organizadores a prever un escenario alternativo, concretamente el Teatre Municipal Xesc Forteza.

Este sábado, horas antes de la representación, y en función de la evolución de la situación meteorológica, se determinará en cuál de las dos localizaciones se llevará a cabo el espectáculo.

Por lo que respecta al domingo, la plaza de España será el escenario, a las 11.30 horas, de una exhibición de los alumnos del Circo Stromboli y, seguidamente, a las 12.30 horas, de la propuesta Urban Kabila, a cargo del Circo Nacional de Tanzania.

En horario vespertino, a las 17.00 horas, el interés de los aficionados al circo se trasladará al Teatre Municipal Xesc Forteza, donde se representará 'The Trip', de David Fernández, y, posteriormente, a las 18.00 horas, 'Au', de la compañía de Maria Andrés.