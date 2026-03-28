Palma entrega las varas del Ayuntamiento a las cofradías de Semana Santa

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, entrega las varas del Ayuntamiento a las cofradías de Semana Santa - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha hecho entrega de las varas del Ayuntamiento a la Asociación de Cofradías de Semana Santa de la ciudad.

La ceremonia ha tenido lugar la mañana de este sábado en el salón de plenos de Cort y ha contado con la presencia de los tenientes de alcalde Lourdes Roca y Llorenç Bauzá.

También han asistido los miembros de la Junta Rectora de la asociación, encabezados por su presidente, Bernat Riera, y representantes de las distintas cofradías de la ciudad.

Es el segundo año consecutivo que se hace entrega de estas varas, que fueron adquiridas específicamente para la asociación, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El encuentro ha comenzado en la plaza de Cort, donde la comitiva ha estado acompañada por un concierto de cinco piezas musicales interpretadas por la Agrupación Musical Esencia.

Posteriormente, el alcalde ha hecho la entrega oficial de las varas a los vocales Toni Torrens y Rafel Massanet, al tesorero Mateo Ramonell, a la vicepresidenta Marisa Pérez y al presidente Bernat Riera.

En nombre de la asociación, su presidente ha agradecido este gesto institucional y ha destacado "la importancia de reconocer públicamente la labor de las cofradías y de preservar y poner en valor las tradiciones vinculadas a la Semana Santa en Palma".

El alcalde, por su parte, ha considerado que este simbolismo representa "el refuerzo del vínculo" entre el Consistorio y las cofradías y ha expresado su voluntad de consolidarlo en el calendario institucional.

Asimismo, ha puesto en valor la Semana Santa como "una de las expresiones más importantes de nuestra entidad" y ha definido a las cofradías como "el alma y el corazón" de la misma.

Martínez ha reafirmado su compromiso con la protección y promoción de las tradiciones y ha recordado que en esta legislatura se ha recuperado la práctica de mantener las banderas del Ayuntamiento a media asta desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección como muestra del "profundo respeto hacia las tradiciones de nuestra ciudad".

Finalmente, ha invitado a toda la ciudadanía a participar en la Semana Santa de Palma y ha reiterado el apoyo de Cort a las cofradías, "reconociendo su papel fundamental en la conservación de este legado histórico y cultural".