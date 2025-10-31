Palma presupuesta la gratuidad de la EMT para 2026 pero reclama que la pague el Gobierno central

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presupuestado la gratuidad de la EMT para el año 2026 pero ha pedido que esta sea abonada por el Gobierno central, al igual que reclama el pago del coste de esta medida para el año 2025.

Así lo ha avanzado el teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Antoni Deudero, durante el pleno de la corporación local celebrado este jueves, al ser interpelado durante una moción del PSIB para reclamar que se mantenga la gratuidad en el transporte público municipal.

De este modo, ha apuntado que ante la "previsible pero no probable" posibilidad de que esta gratuidad continúe financiada por el Estado, las cuentas de la empresa municipal se han hecho con una previsión similar a la de los años anteriores en los que se ha podido disfrutar de esta medida.

Pese a que el regidor ha hecho estas declaraciones, la mayoría de PP y Vox han rechazado la moción del PSIB para solicitar que se mantenga esta gratuidad, ya que entienden que a quien se la tienen que pedir es al Gobierno de España y no a Cort o al Govern.

De hecho, ha afirmado que quien ha pagado la gratuidad del transporte público en Baleares ha sido el Ayuntamiento de Palma y el Govern pero para "evitar escenarios de duda", ha planteado que el presupuesto incluya esta medida.

El regidor del PSIB Francesc Dalmau ha pedido que el Ayuntamiento se posicione sobre esta gratuidad y que sea abonada o bien con los remanentes del Consistorio, conseguidos a su juicio con una "baja ejecución presupuestaria", o bien que la abone el Govern, que presupuesta 21 millones para el "plan de segregación de lengua".

Por eso, ha alegado que la gratuidad del transporte es una cuestión de "voluntad política" y solicitado que se convoque el Consejo de la EMT para informar del encargo de nuevos autobuses, porque ha aseverado que "cada día hay 10 o 15 conductores que no tienen autobuses por averías".

La regidora de Vox Sara Cerdó ha criticado que proponer la gratuidad sin haber mejorado el servicio de la EMT es "poner el carro delante de los bueyes", por lo que ha reprochado que no se hayan "garantizado los recursos" para desarrollar esta gratuidad.

Por este motivo, ha defendido que en su formación tratan de dar "pasos realistas" y para ofrecer una buena red de transporte público ha considerado que se "necesitan ingresos".

En el turno de palabra del regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras, ha incidido en el hecho en que con la EMT se hayan hecho 20 millones de viajes al año y lo que esto hubiera supuesto que se hicieran en coche.

Además, ha argumentado que la gratuidad supone un "ahorro importante" para mucha gente con el aumento del coste de la vida que ha habido en los últimos años. Aún así, ha puntualizado que tiene que haber un compromiso para que el Estado abone el coste de esta gratuidad.

La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha sostenido que calidad y gratuidad "pueden ir de la mano", ya que cuando la EMT era de pago "no se ofrecía un servicio mejor que ahora". En ese sentido, ha llamado a incentivar más el transporte público porque quien más lo usa es "la clase trabajadora, que no tiene alternativas".