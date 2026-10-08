Palma y Santa Cruz de Tenerife firman su acuerdo de hermanamiento

Archivo - El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante su visita la Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, han firmado este jueves el acuerdo de hermanamiento que establece los ámbitos de colaboración entre ambas ciudades.

El documento firmado permitirá reforzar las relaciones históricas, sociales, culturales y económicas e impulsar iniciativas conjuntas entre dos ciudades que comparten la condición de territorios insulares, capitales de provincia y capitales de sus respectivas comunidades.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha indicado que el acto se ha celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Municipal de Santa Cruz y se ha iniciado con el recibimiento de los representantes de la delegación palmesana por parte de los representantes de Santa Cruz, seguido de una actuación de la Banda Municipal de Música.

A continuación, el secretario general del Pleno, Héctor Gallego, ha dado lectura al acuerdo plenario que aprueba el hermanamiento y, seguidamente, los representantes de ambas instituciones municipales han procedido a su firma, para formalizar así el hermanamiento entre ambas ciudades. Tras la firma, Martínez ha recogido el pergamino conmemorativo del hermanamiento entregado por su homólogo de Santa Cruz.

LAZOS HISTÓRICOS DE DOS TERRITORIOS INSULARES

Martínez ha afirmado que el hermanamiento entre ambos municipios está fundamentado en los "incuestionables" lazos históricos, culturales, sociales y económicos que les unen y en la realidad de que, como territorios insulares, "comparten plenamente".

En esta línea, ha agradecido al Ayuntamiento de Santa Cruz y a todas instituciones, entidades, asociaciones y agrupaciones que han impulsado este vínculo, con especial atención a los tres vecinos de la capital canaria que propusieron, en diciembre de 2024, el hermanamiento con la ciudad de Palma.

Al respecto, el primer regidor de Cort ha insistido en su discurso en las "numerosas razones" que justifican dicho hermanamiento, al repasar los antecedentes históricos y también los retos presentes y futuros que comparten ambas ciudades.

"Dos ciudades con realidades diferentes pero con muchos desafíos comunes, que pueden encontrar en el intercambio de experiencias una herramienta para avanzar juntas", ha remarcado.

Asimismo, ha puesto en valor el papel que desempeñan los ciudadanos y el tejido asociativo y sectorial en el fortalecimiento de esta relación, al agradecer a los residentes canarios en Baleares que compartan, a través de instituciones tan prestigiosas como el Hogar Canario, su "riquísimo patrimonio histórico, cultural, gastronómico y sus tradiciones".

Para finalizar, Martínez ha destacado que este hermanamiento es una oportunidad que debe traducirse en "más colaboración, intercambio, oportunidades y mayor capacidad para defender lo compartido".

"A partir de este momento, Palma y Santa Cruz serán no solo ciudades hermanas, sino también ciudades más cercanas, más conectadas y más capaces de avanzar juntas", ha alegado.

Por su parte, Bermúdez ha destacado durante su intervención que, como alcalde de Santa Cruz, le hacía "especial ilusión" que este jueves se dé este paso y se haga con el deseo de que se traduzca en una relación "cercana, duradera y útil para los vecinos", ya que desde Santa Cruz ofrecen su "colaboración y la voluntad de dar continuidad a lo acordado".

"Las dos ciudades tienen una historia que les acerca, retos que les conciernen y muchas razones para estrechar lazos y conocerse mejor. El deseo, que seguro que es compartido, es que, desde hoy y para siempre, se sienta que Santa Cruz de Tenerife también es su casa", ha añadido.

El regidor municipal ha agradecido a la delegación de Palma su presencia en Santa Cruz de Tenerife y ha expresado su deseo de que se puedan ver pronto de nuevo, esta vez en la ciudad de Palma, para estrechar los lazos de amistad y colaboración que se han plasmado en este acto de hermanamiento", ha puntualizado.

El hermanamiento suscrito se sustenta en los vínculos históricos, sociales y culturales entre ambas ciudades. Entre ellos, destaca la presencia de numerosas familias de origen balear en Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, desde el punto de vista histórico, cobra especial relevancia la figura de D. Valeriano Weyler y Nicolau, nacido en Palma y considerado Hijo Ilustre de la ciudad, quien también fue Capitán General de Canarias e impulsor de la construcción de la Capitanía General con sede en Santa Cruz de Tenerife.

En el ámbito cultural, uno de los ejemplos más significativos de esta relación es la creación, en el siglo XX, del Colegio Tinerfeño-Balear, reflejo del intercambio entre ambas comunidades.

En el plano económico, Palma y Santa Cruz de Tenerife comparten "importantes sinergias", especialmente en sectores como el turismo y la hostelería.

Este acto de hermanamiento ha sido el momento culminante del programa de actos que Martínez y el resto de miembros de la Corporación municipal que le acompañan desarrollan este jueves en Santa Cruz de Tenerife.

Como parte de la agenda, a primera hora de la mañana, el primer edil ha sido recibido por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife en el Ayuntamiento donde ha tenido la oportunidad de firmar en el libro de la ciudad y se ha producido un intercambio de obsequios institucionales.

A continuación todos los asistentes han visitado la Capitanía General del Mando de Canarias, donde han sido recibidos por el teniente general jefe del Mando de Canarias y, posteriormente, el Templo Masónico de Santa Cruz, obra del arquitecto Manuel de Cámara y Cruz, edificio que fue adquirido en el año 2001 por el ayuntamiento, declarado Bien de Interés Cultural al año siguiente y que recientemente ha sido rehabilitado integralmente por el Consistorio.

Por último, se ha celebrado un encuentro empresarial con asistencia de empresas y entidades de ambas ciudades en el Salón Presidente del Real Casino.

En concreto, por parte de la delegación que acompaña al alcalde de Palma han participado la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas; el presidente del Círculo Mallorquín, Ignacio Deyá; los miembros de Hogar Canario en Baleares, Amalia Pardo y Ramón Hotero; así como representantes de las empresas Riu Hotels en Tenerife, Banca March, Binter Canarias, Grupo Sampol y Grupo Ges.

Por parte de la delegación de Santa Cruz han asistido el presidente y la secretaria general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Pedro Alfonso Martín y Elena Vela; el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé; el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir; la presidenta del Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Barreda; entre otros.