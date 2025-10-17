Alumnos de 4º de Primaria del colegio San Agustín visitan un establecimiento emblemático de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El alumnado de 4º de Primaria del colegio San Agustín ha visitado este viernes establecimientos emblemáticos con PalmaActiva

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva enseña a los más jóvenes la importancia del comercio local con el programa 'Comerç i Escola', gracias al cual el alumnado de 4º de Primaria del colegio San Agustín ha visitado este viernes establecimientos emblemáticos de Palma.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que PalmaActiva ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Comerç i Escola', gracias al cual alumnos de 4º de Primaria del colegio San Agustín han podido este viernes conocer de cerca algunos de los comercios emblemáticos de Palma.

Durante la jornada, los niños han visitado locales con una larga trayectoria y un fuerte arraigo en la ciudad como El Bazar del Libro, Panadería Fiol, Papelería Alemany, Carnisseria Ca's Caparrot, Mimbrería Vidal, Rellotgeria Catalana y Ca'n Joan de s'Aigo --todos ellos comercios que pertenecen al Catálogo de Establecimientos Emblemáticos del Ayuntamiento de Palma--.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, y el director general de Comercio y Restauración, Toni Fuster, han acompañado al alumnado durante la visita.

La regidora Lupe Ferrer ha afirmado que "estos comercios emblemáticos son una parte fundamental de la historia y del alma de la ciudad; representan esfuerzo, continuidad y proximidad, y merecen ser conocidos y valorados por las nuevas generaciones".

Por su parte, el director general de Comercio ha subrayado que "es esencial que los niños comprendan que detrás de cada escaparate hay personas, familias y oficios que contribuyen al bienestar y la cohesión social de Palma".

El programa 'Comerç i Escola' tiene como objetivo acercar el comercio de proximidad al alumnado de los centros educativos de Palma, fomentando la educación en valores de consumo responsable, sostenibilidad y respeto por el patrimonio comercial.

Este año la iniciativa se extiende a centros de secundaria y de formación profesional. De momento, participan en la iniciativa los siguientes centros: colegio San Agustín, CEIP Rei Jaume I, CIDE, IES Joan Alcover, IES Emili Darder, IES Son Cladera, colegio Sant Pere e IES Guillem Sagrera.

Con iniciativas como esta, PalmaActiva continúa trabajando para preservar y promover el comercio tradicional, poniendo en valor su papel como motor económico, cultural y social de la ciudad.