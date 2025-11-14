PalmaActiva impulsa 14 nuevas rutas guiadas para dar a conocer establecimientos emblemáticos de la ciudad

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través de PalmaActiva, ha puesto en marcha una nueva actividad gratuita abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer los establecimientos emblemáticos de la ciudad a través de 14 rutas guiadas.

Según ha informado el Consistorio en un nota de prensa, la iniciativa consiste en rutas guiadas, tanto en catalán como en castellano, por establecimientos incluidos en el Catálogo de Establecimientos Emblemáticos de Palma, que se desarrollarán entre el 26 de noviembre y el 29 de abril de 2026.

El punto de salida de las rutas será el Forn La Mallorquina y la ruta continuará por el bar Cristal, joyería Miró, Almacenes Plovins, Espardenyeria Llunes, Cafés Llofriu, Can Jaume Artesans, Forn s'Estació, bodega San Antonio, Calçats Neus Palou, Rellotgeria Catalana, Ca'n Joan de s'Aigo, bar Plata, La Industrial, La Pajarita Bomboneria, La Pajarita Charcuteria, Bar Central, Forn Fondo y Gelateria Ca'n Miquel.

Cada itinerario tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con una máximo de 20 participantes por grupo. Las visitas se realizarán en horario de 17.00 a 19.00 horas y para participar en la actividad se deberá realizar una inscripción previa desde la página web de PalmaActiva.

Según ha explicado la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, las rutas tienen como objetivo "acercar a la ciudadanía a los establecimientos tradicionales que forman parte de la identidad de Palma", reconociendo su aportación histórica, económica y social al municipio.

Ferrer ha añadido que estas rutas guiadas "promoverán la participación directa de los asistentes" invitándoles a descubrir la singularidad de cada establecimiento, antiguos oficios y la forma en la que la ciudad "se ha configurado en torno a su tejido comercial".