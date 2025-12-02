El Parlament aboga por apoyar a las cooperativas mediante líneas de ayudas específicas y formación a emprendedores

Los grupos parlamentarios, salvo Vox, leen un manifiesto con motivo del Año Internacional de las Cooperativas. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha abogado por apoyar a las cooperativas mediante líneas de ayudas específicas para su creación y consolidación y el asesoramiento técnico y formación de personas emprendedoras interesadas en este modelo empresarial.

Con motivo del Año Internacional de las Cooperativas, todos los grupos parlamentarios --salvo Vox--, de la mano de la Federación de Cooperativas de Baleares, han leído un manifiesto antes de comenzar el pleno de este martes.

Esta celebración mundial, ha dicho la diputada socialista Malena Riudavets, es una oportunidad para reconocer y reforzar el "papel esencial" de las cooperativas como "agentes de transformación económica, social y ambiental" y como un modelo empresarial "más justo, participativo y solidario, capaz de generar riqueza compartida y bienestar colectivo".

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha querido aprovechar este año internacional para reclamar un compromiso "más fuerte" de las instituciones públicas con las cooperativas.

Entre otras cuestiones, ha destacado la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, son necesarias líneas de ayuda específicas para la creación y consolidación de las cooperativa; asesoramiento y formación para personas interesadas en este modelo empresarial; iniciativas que promuevan la economía social y solidaria; y apoyo preferente a proyectos cooperativos sostenibles.

También, ha añadido, es importante impulsar campañas de sensibilización y educación para difundir los valores cooperativos y fomentar la participación ciudadana.

El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha señalado que las cooperativas representan un modelo de empresa y de comunidad "en el que la inclusión, el empoderamiento y la resiliencia de las sociedad se valoran tanto como los ingresos y beneficios".

"Han sido y continuarán siendo impulsores de la erradicación de la pobreza, del empoderamiento de las mujeres y la inclusión social", ha subrayado.

Por último, el 'popular' Jordi López ha incidido en que la Federación de Cooperativas se ha puesto a disposición de las instituciones y la sociedad sus recursos, experiencia y conocimiento para llevar a cabo estas iniciativas.

Lo han hecho, ha incidido, "comprometidos con nuestros valores y fieles a la misión de seguir trabajando por un modelo de empresa que pone a las personas en el centro, que promueve la responsabilidad social y que apuesta por la intercooperación como herramienta para avanzar hacia un futuro más justo, sostenible y humano".