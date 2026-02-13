El Parlament acoge la final de la XII Liga de Debate Universitario de la UIB - PARLAMENT

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha acogido este viernes la final de la XII Liga de Debate Universitario que organiza la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Durante la inauguración del acto, el vicepresidente de la Mesa del Parlament, Mauricio Rovira, ha dado la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de perfeccionar la comunicación y la oratoria para el futuro de los estudiantes y fomentar la tolerancia hacia las opiniones diferentes.

Según ha informado la Cámara balear, también ha dado la bienvenida a los participantes el vicerrector de Proyección Social y Cultura, Adrià Muntaner, quien ha agradecido al Parlament su colaboración en la liga de debate.

Esta edición se ha dividido en dos categorías, por un lado, la Liga de Debate del G9 y la Liga de Debate de la Xarxa Vives. Los equipos finalistas de la primera han sido Humbe y Xing Xing, mientras que, en la segunda, Ciurons y Pa amb oli.

En el debate en catalán de la Xarxa Vives el tema a tratar ha sido '¿La diversidad lingüística está en peligro?' y el debate en castellano ha versado sobre si '¿Está la juventud perdiendo su capacidad de diálogo en la era de las redes sociales?'.

Durante más de dos horas que ha durado la final, los universitarios han defendido las posiciones a favor y en contra.

Finalmente los equipos ganadores han sido Ciurons (Xarxa Vives) y Xing Xing (G9), que serán los que representarán a la UIB en las finales a nivel estatal.