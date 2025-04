Parlament aprueba por unanimidad exigir a Gobierno actualizar plus de insularidad de funcionarios del Estado en Baleares

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado por unanimidad, este martes, en sesión plenaria, una Proposición No de Ley (PNL) del PP, que exige al Gobierno que actualice la indemnización por residencia que perciben los funcionarios de la administración general del Estado en Baleares.

La iniciativa ha sido defendida en la Cámara balear por la diputada del PP Cristina Gil, quien ha denunciado la "pérdida de poder adquisitivo" que sufren los funcionarios de la administración general del estado y ha reclamado medidas para hacer de Baleares "un destino atractivo" para estos trabajadores, que "lamentablemente" a día de hoy ven "un castigo" tener que venir a trabajar a las Islas.

"Si queremos unos servicios públicos de calidad, necesitamos que el Gobierno actualice el plus de insularidad de los funcionarios de la administración general del Estado en Baleares, como ya ha hecho la presidenta del Govern, Marga Prohens, con los funcionarios de la administración autonómica", pues de lo contrario, ha advertido, "los funcionarios de la administración general del Estado en Baleares seguirán sufriendo un agravio comparativo insultante".

Por su parte, la diputada socialista Teresa Suárez ha asegurado compartir la preocupación expresada en la PNL de los 'populares', ya que "vivir en Baleares se convierte cada vez más en misión imposible para todos los trabajadores, también los de los servicios públicos".

Precisamente, por eso, el PSIB ha votado a favor de esta iniciativa, al creer "justa" la reclamación planteada. Ahora bien, según la diputada socialista "no se puede dejar de recordar que esto --actualizar el plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares-- no resolverá ningún problema", como "no lo ha hecho con los trabajadores de los servicios públicos autonómicos".

"No hay ningún plus que pueda tapar una política de vivienda fracasada", ha considerado la socialista Teresa Suárez, quien por ello ha defendido la "necesidad imprescindible de actuar sobre el problema de la vivienda, declarando zonas tensionadas e impulsando medidas para frenar la especulación".

Vox también ha apoyado la PNL, según ha explicado el diputado Sergio Rodríguez, porque su formación "nunca ha abandonado esta bandera, que ha enarbolada desde el principio". Además, Vox "no se conforma y sigue reclamando que a igual trabajo, igual salario", así como que "tanto a Policía Nacional, como a Guardia Civil se les reconozca como profesión de riesgo, como ocurre con la policía local, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza o la policía Foral de Navarra".

El diputado de Vox ha afeado finalmente al PSIB "que digan que apoyarán esta PNL cuando es el Gobierno, del PSOE, el que tiene que actualizar el plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares", a los que ha pedido "no dar la espalda" ya que, "así como les trata el Gobierno de España debería de dar auténtica vergüenza".

MÉS per Mallorca también ha votado en positivo a esta PNL, ya que la "insularidad supone un agravio para los funcionarios del Estado que viven en Baleares". Además, esta "infradotación" en los salarios de estos trabajadores la sufren no solo ellos, que deben hacer frente a "mayores cargas de trabajo", si no también "la ciudadanía" por el impacto que ello tiene en los servicios públicos.

La diputada de MÉS Maria Ramon ha atribuido la "culpa" de que no se haya actualizado el plus de insularidad de los funcionarios del estado en Baleares en los últimos 19 años tanto a PP como al PSIB y ha instado a todos los partidos a unir fuerzas para "hacerlo efectivo". "Si Canarias lo consiguió, ahora toca a Baleares".

Finalmente, el diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba ha dicho "no poder creerse que aún se esté hablando de la actualización del plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares, cuando hace mucho que esta cuestión se debería de haber solucionado, porque simplemente es justo", ha subrayado.

PLATAFORMA INSULARIDAD DIGNA

Miembros de la Plataforma Insularidad Digna han acudido este martes al pleno del Parlament, para asistir al debate de la PNL presentada por el PP que exige al Gobierno actualizar el plus de insularidad de funcionarios del Estado en Baleares.

Si bien, tras escuchar la intervención de la diputada socialista Teresa Suárez han salido del hemiciclo, ante la "sorpresa" de que primero ha dicho que el PSIB iba a apoyar esta iniciativa pero, acto seguido, ha reprochado al PP sus políticas, en cuanto a vivienda y a políticas autonómicas, lo cual, en palabras del secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares y uno de los portavoces de la Plataforma Insularidad Digna, Manuel Pavón, es "una falta de respeto hacia los funcionarios del Estado en Baleares" que encontraban esta jornada presentes este martes en la Cámara.