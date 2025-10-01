El Parlament celebrará la próxima semana el Debate de Política General

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, comparece durante un pleno extraordinario en el Parlament balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Més per Menorca cree que Prohens "presentará su propaganda" pero que "en realidad" la legislatura es "sumamente inestable" PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebrará los próximos martes y miércoles, 7 y 8 de octubre, el Debate de Política General de Baleares.

El debate comenzará el martes a las 10.30 horas con el discurso inicial de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y continuará el miércoles con las réplicas de los grupos parlamentarios.

Sobre el Debate de Política General se ha pronunciado este miércoles el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha criticado el "clima" en el que se enmarca.

A su criterio, durante la sesiones plenarias Prohens "presentará su propaganda" pero que "en realidad" la legislatura "continúa siendo sumamente inestable". "Las líneas rojas de Prohens son discontinuas", ha dicho Castells, para después advertir que el Govern "renunciará al catalán y a lo que haga falta" para obtener el apoyo de Vox.

En esta línea se ha expresado el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha mostrado sus dudas a que Prohens plantee "algo diferente" en el Debate de Política General. "Lo que tiene que hacer el Govern es gobernar y hacerlo de la mejor manera para las Islas, y no lo está haciendo", ha criticado.