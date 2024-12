El Parlament convalida el decreto de corrección de enmiendas aprobadas por error en medio de la tensión entre PP y Vox

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha convalidado este martes el decreto de corrección de las enmiendas aprobadas por error en la ley de simplificación en un 'superpleno' que ha estado marcado por la tensión entre PP y Vox.

El texto, como estaba previsto, ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca, la abstención de UP y el voto en contra de Vox.

El pleno ha estado marcado por los reproches cruzados entre PP y Vox a cuenta de las enmiendas que fueron introducidas, algunas de ellas referidas al catalán, en la ley de simplificación a cuenta de un error de los 'populares'.

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha defendido la "urgencia y necesidad" de revertir las 34 enmiendas de Vox aprobadas por un error del PP para garantizar "el retorno a la normalidad y legalidad".

Por su parte, la diputada de Vox Manuela Cañadas ha calificado el decreto ley de "abuso de poder". "Asuman sus responsabilidades y mantengan la distancia con nosotros cuando han gobernado pensando que tenían mayoría absoluta", ha dicho al Govern.