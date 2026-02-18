El Parlament debatirá en su próximo pleno dos leyes para combatir la especulación inmobiliaria

Archivo - Un cartel de viviendas en venta, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatirá en su próxima sesión plenaria dos proposiciones de ley, una presentada por Unidas Podemos-Esquerra Unida y otra por MÉS per Mallorca, que buscan implantar diferentes medidas para combatir la especulación inmobiliaria.

El diputado por Podemos en la Cámara autonómica, José María García, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles.

El pleno del próximo martes deberá decidir si toma en consideración, y por lo tanto permite que continúe su tramitación parlamentaria, de las dos proposición de ley.

La iniciativa de Unidas Podemos, en concreto, modifica el decreto que regula los tributos cedidos a la administración autonómica para reforzar la progresividad fiscal y actuar contra la "acumulación masiva de inmuebles con finalidades especulativas".

Según García, la propuesta parte del principio de que no es lo mismo comprar una primera vivienda para residir en ella que adquirir una cuarta o quinta como una inversión. A su parecer, la fiscalidad debería distinguir entre quien necesita una vivienda para desarrollar su proyecto de vida y quien la utiliza "como un instrumento de acumulación y negocio".

Es por ello que la proposición de ley plantea que la compra de una primera vivienda habitual esté exenta de impuestos o fuertemente bonificada, mientras que las operaciones "especulativas" paguen "mucho más".

En concreto, propone elevar el impuesto de transmisiones patrimoniales hasta el 15% en las operaciones superiores a los dos millones de euros; crear un nuevo tramo del 11% entre 800.000 y un millón de euros; establecer un tipo del 20% para quienes tengan tres o más inmuebles residenciales, e incrementar hasta el 3,5% el impuesto sobre actos jurídicos documentados en operaciones millonarias.

Aunque ha admitido que esta mayor presión fiscal podría no "disuadir" a las personas o empresas a las que van dirigidas, habida cuenta de su elevado potencial económico, ha confiado en que sirva para "poco a poco, medida tras medida, hacer que la crisis de acceso a la vivienda en Baleares se termine".