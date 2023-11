El Parlament insta al Estado a aclarar cómo los pactos de investidura de Pedro Sánchez afectarán a Baleares

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP, relativa a garantizar la transparencia, el respeto a la Constitución Española y la igualdad de Baleares ante el resto de territorios en las negociaciones y el pacto de investidura de Pedro Sánchez.

En concreto, la iniciativa, que ha salido adelante con 33 votos a favor e incluye dos enmiendas de Vox, constata que las negociaciones con las diferentes fuerzas políticas de cara a la investidura de Sánchez no han sido transparentes e insta al Gobierno a aclarar cómo estos pactos pueden afectar a las comunidades autónomas, en general, y a las Islas, en particular.

De otro lado, se insta al Estado a que, de ninguna manera, a consecuencia de estas negociaciones con otras fuerzas políticas Baleares resulte perjudicada o discriminada por la asignación de menores recursos públicos o competencias.

De igual modo, se pide al Gobierno que no apoye ninguna medida ni decisión por la que, a consecuencia del pacto de investidura, se vulnere la igualdad de todos los españoles ante la Ley, la separación de poderes, el Estado de Derecho y los más elementales principios de la Constitución.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada del PP Cristina Gil, quien ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha "comprometido a defender la autonomía de Baleares sin complejo de inferioridad, sin callar y sin agachar la cabeza, y a defender con valentía la agenda balear".

"Como parte de esa España que no se resigna, que no resistimos, pedimos que cesen los pactos inmorales y que el futuro de nuestras Islas no se decida en un despacho de Waterloo o en negociaciones bilaterales agendadas", ha dicho Gil.

Así, ha reiterado la petición del Govern de que según qué cuestiones se aborden en una Conferencia de Presidentes "que debe ser convocada de inmediato".

"A otros les importarán las cercanías y a nosotros nos importa una financiación autonómica clara, justa y transparente", ha insistido la diputada 'popular', quien también ha pedido saber "punto por punto y coma por coma qué se ha pagado y qué se va a pagar en este acto de traición a la democracia, al pacto constitucional, a la igualdad entre españoles e incluso a la gran mayoría de los siete millones de votos de socialistas que ni se imaginaban que esto podía suceder", ha finalizado.

El siguiente en intervenir ha sido el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluis Apesteguia, quien ha recordado a la diputada del PP "que el señor Feijóo no ganó las elecciones porque una mayoría de españoles votaron en contra de su proyecto de gobierno y de Estado".

Además, ha reprochado al PP que, en su debate de investidura, Feijóo, según ha dicho el portavoz, no hablara de mejorar la financiación a Baleares o de quitar las deudas en las Islas.

Por su parte, desde Vox han criticado el "golpe de Estado producido por las negociaciones con fugados de la justicia o con filoetarras de Bildu", que han llevado a una investidura "que liquida el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad entre españoles y la convivencia pacífica de la nación".

"En definitiva, quieren subvertir el orden constitucional y aunque lo quieran disfrazar de legalidad, es así", ha finalizado.

La diputada socialista Silvia Cano, de su lado, ha recordado que esta PNL es "extratemporánea, porque por mucho que pese ya se puede celebrar que hay un Gobierno progresista con un presidente que ha sabido juzgar el pluralismo del país y que apuesta por la convivencia como es Pedro Sánchez".

En esta línea, ha reprochado al PP que "no son los únicos intérpretes válidos de la Constitución" y ha matizado que "no estar de acuerdo con una ley no la hace inconstitucional".

Por tanto, ha justificado su rechazo a la iniciativa "porque no puede ser más innecesaria". "Las negociaciones se han hecho de manera pública, los acuerdos se pueden encontrar y se han presentado abiertamente, y no me da ninguna vergüenza, creo que ustedes no pueden decir lo mismo de sus acuerdos con Vox", ha insistido.

Por último, la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez ha opinado que "el PP tiene un trauma y sufre de amnesia", y ha reprochado que reclamen igualdad entre comunidades cuando "hoy mismo votarán a favor de cerrar la oficina anticorrupción de esta comunidad".

"Ustedes piden la igualdad entre territorios y les importa un rábano la igualdad entre personas. Consejos vendo que para mí no tengo", ha concluido Gómez.