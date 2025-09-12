El Parlament insta al Govern a crear más aulas Ueeco en Menorca y a redefinir y actualizar las funciones de los ATE

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament insta al Govern a crear más aulas Ueeco en Menorca y a redefinir y actualizar las funciones de los auxiliares técnicos educativos (ATE).

Así se ha aprobado en la reunión de la comisión de este jueves en el marco de dos proposiciones no de ley (PNL), una del PP y otra del PSIB, según ha informado la Cámara autonómica.

Por un lado, la PNL 'popular' insta al Govern a mantener un plan de implantación de aulas Ueeco en Menorca, según las necesidades de los alumnos, la elección de los padres en el modelo educativo y los informes de necesidades del servicio de atención temprana.

Igualmente, solicita la dotación de los recursos necesarios a las aulas Ueeco y el aumento de profesionales para atender niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, tanto en las aulas Ueeco como en el resto de centros educativos de Menorca, así como que se garantice el transporte adaptado en las aulas Ueeco.

Por otro lado, la iniciativa socialista, relativa a los ATE, pide al Govern que revise la normativa vigente en materia de personal educativa para adaptar a los principios de inclusión y estabilidad laboral.

También reclama impulsar una mesa de diálogo con sindicatos y representantes del sector para establecer una hoja de ruta "consensuada" para la mejora de las condiciones laborales de este colectivo, así como establecer medidas de prevención de riesgos laborales.

Entre otros puntos, la PNL, aprobada por unanimidad en su mayoría de puntos, solicita al Ejecutivo balear que incremente el nivel de titulación exigida para acceder a las plazas de ATE y que impulse un ciclo formativo específico que integre las competencias propias de la función de ATE.

La reunión de la Comisión de Educación y Universidades, por otro lado, ha rechazado con los votos en contra de PP y Vox las solicitudes de comparecencia de la directora general de Personal Docente y Centros Concertados que habían pedido MÉS y PSIB.

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES

La Comisión de Asuntos Sociales ha dado luz verde a otras dos PNL, también del PSIB y del PP, relativas a proyectos y servicios de ocio para menores y a tarjetas de personas con movilidad reducida, respectivamente.

En concreto, a iniciativa de los socialistas, la Cámara insta al Govern a continuar apostando por políticas que favorezcan las actividades de ocio para poder garantizar este derecho a los niños, jóvenes y sus familias, y a facilitar becas y recursos de acceso a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en las actividades de ocio socioeducativas.

Además, solicita al Ejecutivo y al conjunto de administraciones que faciliten la apertura de infraestructuras, públicas o concertadas, para contar con "suficientes espacios que den garantías de seguridad" para desarrollar las actividades.

Finalmente, insta al Govern a fomentar el uso de las instalaciones que permitan actividades con pernocta, como son los campamentos y los espacios naturales, ampliando su uso durante todo el año, y no solo durante los meses de verano, así como a acelerar la reforma de la Victòria.

Por otro lado, con nueve votos a favor de todos los grupos menos cuatro abstenciones del PSIB, en la misma Comisión se ha aprobado una PNL del PP sobre las tarjetas con movilidad reducida.

En concreto, el texto insta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Comunitaria 2024/2841 y a incorporar en las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida elementos de seguridad de "última generación" para evitar el uso fraudulento.

Asimismo, se pide al mismo Ministerio que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarios para dar cumplimiento a esta cuestión se adopten y publiquen en el tiempo "más breve posible" ante el perjuicio que la ausencia de estas causa a las personas con movilidad reducida.