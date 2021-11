El Parlament pide bonificar al 100% las cuotas de autónomos en los dos primeros años de actividad para menores de 35

PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes una moción con la que insta al Govern a bonificar el 100% de las cuotas de los autónomos correspondientes a los dos primeros años de actividad para los jóvenes menores de 35 años.

Se trata de una iniciativa, aprobada este martes parcialmente y presentada por el Grupo Ciudadanos, que también insta al Govern a adquirir "el compromiso firme" de dar una respuesta "integral y coordinada" a las necesidades de los jóvenes.

Además, con la moción, el Parlament constata que es "urgente" aumentar las actuaciones en políticas integrales y eficaces para abordar los problemas de los jóvenes de Baleares en el ámbito de la formación, el empleo y el acceso a la vivienda.

La iniciativa también reconoce que el paro y la precariedad laboral es la primera preocupación de los jóvenes de las Islas, siendo la dificultad para acceder a una vivienda asequible la segunda de sus preocupaciones.

Por ello, la Cámara autonómica ha aprobado instar al Govern a que ponga en marcha la Comisión Interdepartamental para la coordinación de la acción política del Ejecutivo balear en materia de juventud y la elaboración de políticas dirigidas a los jóvenes.

Con otro de los puntos de la moción, se solicita al Ejecutivo balear que favorezca el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible. Entre otras medidas, propone conseguir este propósito mediante deducciones, bonificaciones e incentivos fiscales o con la bajada al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales aplicable a la vivienda habitual adquirida por menores de 35 años en viviendas de hasta 200.000 euros

Otros puntos aprobados reclaman al Govern que garantice, apoye e impulse el emprendimiento de la población joven y el autoempleo, así como que bonifique el 100% de las cuotas de los autónomos correspondientes a los dos primeros años de actividad para menores de 35 años.

Durante su intervención en el pleno, la portavoz parlamentaria del Grupo Ciudadanos, Patricia Guasp, ha subrayado la necesidad de impulsar el emprendimiento juvenil y el empleo, ante "los dramáticos datos el paro".

"Los jóvenes merecen que les pongamos en el centro de la acción política del Govern", ha señalado Guasp, quien ha advertido que si esto no ocurre, "sus problemas se convertirán en estructurales y seguiremos hipotecando su futuro y el de nuestra sociedad".

DEBATE DE LA MOCIÓN

En el debate de la moción, desde el Grupo Socialista, el diputado Ares Fernández ha remarcado que "hablar de juventud no es hablar de futuro, sino de presente" y ha señalado que "las políticas de juventud han de ir enfocadas a luchar contra la incertidumbre".

La diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor ha enfatizado que el modelo económico basado en el turismo de Baleares "aboca a la precariedad a los jóvenes", por lo que ha propuesto, entre otras medidas, que haya un salario mínimo interprofesional "digno" y que se derogue la reforma laboral.

Por su parte, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha resaltado que "no es lo mismo hacer políticas para los jóvenes, que con los jóvenes". Por ello, ha valorado la existencia del Consell de la Joventut de Balears como el instrumento para la participación de este colectivo en la sociedad.

Desde el Grupo Popular, el diputado Antonio Fuster ha pedido que las políticas de juventud no se basen sólo en un plan estratégico o en una ley y ha reclamado que "sean transversales", poniendo "el acento" en políticas económicas, fiscales y laborales.

La diputada del Grupo Vox-Actúa Baleares Idoia Ribas ha criticado que la moción de Ciudadanos "no propone nada concreto en la mayoría de los puntos". A pesar de que ha considerado "insuficiente" la iniciativa de Cs, ha emitido su voto a favor.

En esta misma línea se ha expresado la diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Lina Pons, quien ha lamentado que "la diagnosis es muy genérica" en la iniciativa.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto-MÉS per Menorca Patrícia Font ha censurado que "la juventud es víctima de un sistema político y económico que no les representa". Font ha solicitado "enfrentarse a la crisis climática, porque sino no habrá futuro posible".