El Parlament pide que los eventuales presupuestos de 2026 contemplen la construcción de residencias y centros de día

Archivo - Residencia de Son Caulelles, Portol - CAIB - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha pedido al Govern que, en unos eventuales presupuestos para este 2026, contemple financiación suficiente para la construcción de nuevas residencias y centros de día para personas mayores.

Es uno de los puntos que ha salido adelante de la proposición no de ley (PNL) que el diputado socialista Omar Lamin ha defendido en la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales celebrada este jueves.

Otro insta al Govern y al Consell d'Eivissa a trabajar de forma decidida para la construcción de nuevas residencias y centros de día y a incorporarlas al nuevo plan de infraestructuras sociales.

Por contra, han decaído aquellos que reclamaban una nueva residencia en Sant Joan, otra en Sant Josep y dos centros de día en Puig d'en Valls y Jesús de Santa Gertrudis.

La Comisión de Asuntos Sociales ha debatido otra iniciativa, esta de la diputada de Vox Manuela Cañadas relativa a la defensa de la libertad de expresión "ante los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez".

De sus ocho puntos, solo uno, que instaba al Govern a promover "el fin de la cultura de la cancelación, en especial la ejercida por las élites que promueven la Agenda 2030 contra aquellos que se manifiestan en contra de la ideología woke dominante", ha sido rechazada.

El resto han terminado en empate y, por lo tanto, deberá volver a someterse a votación en el pleno del Parlament. Estos, en líneas generales, hablan de rechazar la "imposición de la censura" en las redes sociales, el derecho a expresar libremente opiniones y pensamientos, respetar la libertad de cátedra de los docentes, salvaguardar el derecho a transmitir información veraz, renunciar la censura previa o renunciar a la "intromisión ilegítima" del Gobierno en las redes.