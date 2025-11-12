Parlament pide al Gobierno que garantice el pago de ayudas a arrendadores afectados por suspensiones de desahucios

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Gobierno de España a destinar fondos estatales específicos y adicionales para el pago de las compensaciones a los arrendadores afectados por las suspensiones de desahucios de hogares vulnerables.

Así se ha acordado en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua de este miércoles, en la que se ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PP cuyo primer punto ha salido adelante con los votos a favor de Xisco Cardona, MÉS per Mallorca, Vox y PP.

Igualmente, el Parlament ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana --con 11 votos a favor del PP, PSIB y Cardona y el resto en contra-- que revise y actualice los criterios de vulnerabilidad económica recogidos en el real decreto ley 11/202 para garantizar que las situaciones de vulnerabilidad se valoren de forma periódica y ajustada a la realidad actual de cada familia.

Finalmente, la Cámara autonómica ha solicitado al Ejecutivo que reclame la creación de un mecanismo de seguimiento y control que permita verificar el uso adecuado de los inmuebles afectados por la suspensión de desahucio y evitar prácticas de abuso. Este punto se ha aprobado con ocho votos a favor de PP, Vox y Cardona, y seis en contra de PSIB, Unidas Podemos y MÉS.

Por otro lado, la Comisión ha aprobado por unanimidad una PNL socialista que insta al Govern a abrir una línea de ayudas destinada a la mejora de la accesibilidad, para asegurar la accesibilidad universal en los inmuebles a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.