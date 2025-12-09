El Parlament pide al Gobierno prolongar la jubilación activa ante la escasez de especialistas en medicina familiar

Una médico de familia. - GOBIERNO DE ASTURIAS

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Gobierno a prolongar la jubilación activa la jubilación activa hasta que la escasez de especialistas en medicina familiar y comunitaria del Sistema Nacional de Salud quede resuelta de manera estructural.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada 'popular' Isabel Maria Borrás en el pleno de este martes de la Cámara autonómica.

La iniciativa, que ha recibido el apoyo unánime de los grupos, también reclama que se permita la compatibilidad del 75% de la pensión contributiva de la jubilación con el 100% de la actividad asistencial para los médicos de familia y los pediatras de Atención Primaria con el nombramiento estatutario o funcionarial.

El Parlament, además, ha instado al Ejecutivo central a mejorar las condiciones de jubilación activa facilitando que las cotizaciones efectuadas durante este periodo generen un incremento de la base reguladora de la pensión o del complemento de demora y reconocer el esfuerzo y la aportación económica y asistencial de estos profesionales al Sistema Nacional de Salud.

También ha pedido que desarrolle un plan integral de recursos humanos a largo plazo que aborde las causas estructurales de las escasez de profesionales médicos.

En el texto de su iniciativa, el PP advierte que según recientes datos del Ministerio de Sanidad y organizaciones profesionales existe un déficit de más de 4.500 profesionales a nivel nacional, una cifra que "podría aumentar significativamente en los próximos años".

Esta realidad, siempre de acuerdo con los 'populares', se debe al envejecimiento de la plantilla, ya que más del la mitad de los médicos de familia tienen entre 50 y 65 años; la baja tasa de reposición generada por la sobrecarga laboral; y el impacto en la calidad derivado del aumento de las listas de espera y la reducción del tiempo de consulta por paciente.

EL DEBATE PARLAMENTARIO

Borrás ha considerado que sus reclamaciones no son "cuestiones ideológicas" sino que responden a la "falta estructural de médicos de familia y pediatras" que padece tanto Baleares como el resto de España.

"Sin estos profesionales la Atención Primaria no puede funcionar. No tiene sentido cerrar la puerta a profesionales perfectamente capacitados, que quieren continuar y que son imprescindibles", ha subrayado.

Esta falta de profesionales, ha argumentado, "no se corrige de un día para otro sino con programación y mejorando las condiciones laborales".

La diputada socialista Patricia Gómez, por su parte, se ha mostrado de acuerdo en que la Atención Primaria requiere de "más inversión y planes estratégicos" para reforzarla.

"Estamos de acuerdo en pedir al Gobierno medidas para reforzar la Atención Primaria, siempre nos encontraran a su lado", ha dicho Gómez, quien no obstante ha pedido al Ejecutivo autonómico que asuma su "responsabilidad".

"Pueden y deben reducir las listas de espera. No es de recibo esperar 15 días para ver a tu médico de familia, lo que hace que los pacientes vayan a urgencias y se empeore cada día el sistema sanitario, disminuyendo la calidad asistencial y la salud de la población", ha subrayado.

La diputada de Vox María José Verdú ha valorado positivamente las medidas contempladas en la PNL al considerar que, ante la falta de profesionales médicos, se necesitan "medidas eficaces, realistas y aplicables de inmediato".

"La medida que se propone es viable y de impacto real. Se gana en calidad y estabilidad. No podemos pedir a los profesionales que sostengan el sistema a base de horas extra y esfuerzos personales", ha sostenido.

A su parecer, apostar por una jubilación activa "como medida coyuntural" mientras se plantea un nuevo plan estructural es la mejor manera de garantizar la atención sanitaria en el presente mientras se planifica la del futuro. "Sin medidas como esta, la situación seguirá empeorando", ha advertido.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, aunque ha dicho estar de acuerdo con el fondo de la iniciativa, ha considerado que la falta de médicos no se debe principalmente a la jubilación de los profesionales.

"Necesitamos profesionales en Atención Primaria. Pero su apuntalamiento no pasa por alargar la vida laboral de quienes ya están, que está bien que lo puedan hacer, pero eso no apuntalará ni dará la solución a nuestra Atención Primaria", ha comentado.

La oposición había presentado múltiples enmiendas de adición, aunque ninguna de ellas ha sido aceptada por el PP. En líneas generales, aumentar el número de pediatras en las unidades básicas de salud; fidelizar a médicos y residentes; equiparar la inversión en la sanidad pública con la de la privada; ampliar las plazas MIR; o fortalecer la Facultad de Medicina de la UIB.

También analizar las causas de las dificultades que está padeciendo la Atención Primaria, reforzar las plantillas de personal administrativo de los centros de salud y aumentar el presupuesto para permitir más contrataciones.