El Parlament pide al Govern ayudas para las explotaciones agrarias afectadas por las lluvias y tormentas de este año

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PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Govern que habilite una línea de ayudas para las explotaciones agrarias afectadas por los episodios meteorológicos adversos ocurridos en Baleares durante este año.

La medida se ha aprobado, con siete votos a favor de PSIB, Vox, MÉS per Mallorca y Més per Menorca y seis en contra del PP, en el marco de una proposición no de ley (PNL) debatida en la Comisión de Economía, según ha informado la Cámara autonómica.

De este modo, el Parlament reclama al Govern que destine ayudas extraordinarias para cubrir la pérdida de animales, los daños en instalaciones y herramientas y las actuaciones de retirada de runas y limpieza tras las lluvias y tormentas que sufrió la isla.

La iniciativa, del PSIB y defendida por la diputada Malena Riudavets, solicita un refuerzo de la colaboración con los consells insulares y organizaciones y cooperativas agrarias, entre otros entes, para impulsar el asesoramiento, la formación y experimentación en técnicas de cultivo adaptadas al escenario climático.

Del mismo modo, pide al Ejecutivo balear que elabore una estrategia específica de adaptación climática de la fruta y hortalizas de Baleares, y que establezca medidas para las explotaciones que inicien voluntariamente la conversión hacia la agricultura ecológica. Estos tres últimos puntos han sido aprobados con el apoyo de todos los grupos menos de Vox.

Igualmente, por unanimidad, la Cámara insta al Govern a realizar una evaluación de los daños ocasionados durante 2026 a las explotaciones profesionales de fruta y hortaliza por los episodios meteorológicos extremos.

Por otro lado, los votos en contra de PP y Vox han tumbado dos puntos de la iniciativa, que pedían una línea de ayudas estable a la adaptación climática de las explotaciones, y a prever que las ecológicas tengan un incremento del 10 por ciento en la intensidad de estas ayudas.

CENTROS DE BUCEO

La Comisión de Economía ha aprobado otra PNL, en este caso del PP y defendida por el parlamentario Sebastià Mesquida, relativa a la problemática que sufren los centros de buceo. Ha sido aprobada con los votos favorables de PP y Vox, mientras que el resto de grupos ha votado en contra.

En concreto, el Parlament pide al Gobierno de España que modifique con urgencia el real decreto 1188/2025 para flexibilizar la ratio 1:1 en los bautizos de buceo recreativo y a permitir la aplicación de criterios flexibles basados en los estándares de las agencias certificadoras internacionales.

También reclama que rebaje la exigencia de titulación para las inmersiones repetitivas de personas ya bautizadas y a autorizar de nuevo los asistentes de buceo o profesionales de rango equivalente a hacer esta tarea para aligerar la carga laboral de los instructores.

La Cámara expresa su apoyo al sector y a la Asociación de Centros de Buceo de Baleares en su recurso contencioso administrativo y en las negociaciones con la Marina Mercante para encontrar un acuerdo viable para los negocios de turismo activo.

Finalmente, la iniciativa insta al Govern a apoyar activamente las reclamaciones de la patronal balear de buceo e intervenir ante el Ministerio para "alcanzar una rápida rectificación de la normativa que pare el cierre de más empresas del sector".