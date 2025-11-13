El Parlament pide al Govern que elabore una normativa específica sobre comedores escolares

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) del PP que insta al Govern a elaborar una normativa específica sobre comedores escolares de todas las etapas educativas.

La iniciativa, defendida por la 'popular' Ana Isabel Curtó, pide una normativa que establezca criterios unificados de calidad, seguridad, equidad y sostenibilidad en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

También reclama incluir una normativa específica para comedores escolares en la etapa educativa 0-3 años que garantice un servicio de comedor de calidad, con espacios adecuados, con los recursos humanos suficientes y con unas ratios adecuadas, y que tenga en cuenta las propuestas de la Asociación de directoras de escuelas infantiles públicas de Baleares (Adeipib), de la Plataforma 0-3 y del grupo Menorca 0-3.

La Cámara insta también al Govern a garantizar unos estándares mínimos nutricionales basados en recomendaciones de organismos sanitarios y educativos, asegurando una alimentación saludable y equilibrada para todo el alumnado; así como a regular la atención a la diversidad alimentaria.

Además, la PNL solicita al Govern que establezca un sistema de evaluación y seguimiento que permita garantizar el cumplimiento de los estándares y mejorar la calidad del servicio de manera continuada.

Finalmente, se reclama al Ejecutivo que se comprometa a que la compra de productos alimentarios en los comedores escolares se haga bajo los criterios de la agroecología.

AULAS UEECO

La Comisión de Educación y Universidades ha aprobado la mayoría de los puntos de una PNL socialista, defendida por la diputada Pilar Carbonero, que pide a la Conselleria del ramo que promueva apoyos dentro de las aulas ordinarias y experiencias de educación compartida entre el alumnado con necesidades educativas especiales y el conjunto del alumnado.

Así, el Parlament pide a Educación que no se autoricen nuevas aulas Ueeco mientras no se garantice la dotación completa de medios personales y materiales en las actuales.

Igualmente, los grupos han aprobado reclamar que cada aula Ueeco disponga como mínimo del personal especializado y que estos profesionales tengan estabilidad y formación continua especializada, y el desarrollo de un inventario y auditoría de todas las aulas Ueeco, meintras no se desarrolle el plan de transición.

La iniciativa pide, entre otras cuestiones, la creación de un servicio de apoyo a las familias de alumnos con necesidades educativas especiales que incluya orientación, información, mediación y acompañamiento.

Todos estos puntos han salido adelante por unanimidad, mientras que se ha producido un empate en otros tres que solicitaban la creación de un plan de transición para que las Ueeco puedan evolucionar hacia unidades de apoyo a la inclusión (USI); abandonar el uso exclusivo de ratios fijas como criterio básico para asignar recursos a las aulas Ueeco y adoptar un modelo de evaluación individualizada; y fijar plazos claros y públicos para la regularización y subsanación de las deficiencias detectadas.