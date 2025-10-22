El Parlament pide al Govern proyectos de prevención del suicidio y campañas de sensibilización

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud ha aprobado una proposición no de ley (PNL) que insta al Govern a desarrollar proyectos de prevención del suicidio en las personas mayores y entre estudiantes, así como campañas de sensibilización y lucha contra el estigma.

La iniciativa, propuesta por el PP, solicita también al Ejecutivo autonómico que garantice que todas las medidas destinadas a la prevención del suicidio de inegren dentro de la estrategia de salud mental de Baleares y vayan acompañadas de campañas de sensibilización social y lucha contra el estigma.

También insta a impulsar y ampliar en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB) programas específicos de sensibilización y prevención del suicidio dirigidos a la comunidad educativa.

Finalmente, la Cámara pide al Gobierno de España una financiación "suficiente y estable" y a reforzar el refuerzo de los recursos humanos y técnicos del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de implementar medidas efectivos de prevención al suicidio.

En este sentido, se reclama que en la asignación de fondos a las comunidades se tenga en cuenta la realidad de la población estacional y flotante, con especial atención a los territorios con elevada afluencia turística.

PSICÓLOGOS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por otro lado, la Comisión de Salud ha aprobado por unanimidad una PNL socialista que insta al Govern a llevar a cabo modificaciones normativas y organizativas para habilitar la posibilidad de que los psicólogos generales sanitarios puedan atender los casos leves de salud mental desde atención primaria.

La iniciativa pide también establecer un plan específico de contratación de psicólogos generales sanitarios ante la falta de psicólogos clínicos; y a tomar como referencia las experiencias de otras comunidades.

En el debate de la PNL, la diputada del PSIB, Teresa Suárez, ha expuesto la diferencia entre la propuesta presentada y la incorporación de psicólogos en centros de salud anunciada por el Govern.

Según ha argumentado, los socialistas critican "la forma" en la que se ha hecho. "No se puede hacer de un día para otro, coger a 16 psicólogos de una bolsa", ha dicho, agregnado que es necesario hacer una modificación normativa.

De su lado, la diputada 'popular' Sandra Palau ha reivindicado que el Govern ya está llevando a cabo esta propuesta, con la incorporación de 16 psicólogos en los centros de salud.