El Parlament pide que los niños reciban en la escuela formación en emergencias

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha aprobado este miércoles una iniciativa del PSIB para que los niños reciban en la escuela formación en emergencias.

La Proposición No de Ley (PNL), defendida por la diputada socialista Teresa Suárez insta al Govern a elaborar una guía educativa oficial, en colaboración con la Conselleria de Educación y Universidades, la Conselleria de Presidencia y los cuerpos de seguridad y emergencias, que establezca las líneas generales de formación en este ámbito.

Reclama igualmente que se organicen formaciones anuales para el profesorado y otros profesionales del ámbito educativo y que se impulsen campañas de sensibilización dirigidas a las familias y la comunidad educativa, con materiales pedagógicos accesibles que refuercen la cultura de la prevención y la seguridad.

RECONOCIMIENTO A LOS GUARDIAS CIVILES

Por otra parte, la Comisión ha aprobado a instancias de Vox una iniciativa para promover el reconocimiento institucional a los agentes de la Guardia Civil que colaboraron de manera voluntaria en la dana de Valencia.

Entre otras cuestiones, la PNL reclama al Govern que promueva, en colaboración con el resto de las comunidades autónomas, el reconocimiento generalizado de estos agentes por parte de las instituciones autonómicas de toda España, al tiempo que piden al Gobierno central que agilice los trámites para distintos reconocimientos.

La Comisión ha aprobado por unanimidad y a instancias del PP una tercera iniciativa para pedir al Gobierno central que dote adecuadamente las plazas de empleados de la Seguridad Social de acuerdo con el incremento de competencias y responsabilidades derivadas de la creación de nuevas prestaciones sociales.

El Parlament pide igualmente que los funcionarios de la Administración General del Estado que prestan servicio en Baleares perciban una indemnización por residencia que compense realmente la insularidad.