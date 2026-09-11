El Parlament pide soluciones al Gobierno ante los costes "desmesurados" del transporte marítimo para la industria

Archivo - Obras durante la inauguración de la autopista ferroviaria Valencia-Madrid, en el Puerto de Valencia, a 22 de julio de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos favorables de todos los grupos políticos salvo Vox, que se ha abstenido, ha pedido al Gobierno, en particular al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que ayude a buscar una respuesta al problema generado por los costes "desmesurados y carentes de justificación" del transporte marítimo a los que debe hacer frente la industria de Baleares.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa en la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales celebrada este viernes.

La Cámara autonómica también ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que "examine a fondo" la estructura y el funcionamiento de este mercado y al Govern que estudie la posibilidad de realizar un estudio sobre los costes logísticos del transporte marítimo y su incidencia en la capacidad competitiva de los productos de Baleares en el exterior.

Al Gobierno, además de medidas de apoyo, le ha exigido que modifique el Régimen Especial de Baleares (REB) "para dar respuesta a las desigualdades no económicas de la insularidad" y que se coordine con el Govern para realizar las modificaciones normativas pertinentes para garantizar una suficiente oferta de transporte marítimo entre los puertos de Baleares, Barcelona y Valencia.

Según ha explicado Rosa, exportar un contenedor estándar de 40 pies desde Baleares tiene un coste de entre 1.300 y 1.500 euros pese a que el 70% de los que zarpan desde el archipiélago lo hacen vacíos.

"El elevado precio de las exportaciones, pese a la existencia de una gran capacidad de carga disponible en los trayectos de salida, justifica que las autoridades de competencia analicen en profundidad el funcionamiento del sector", ha sostenido.

EL COSTE DE LA LLEGADA DE PATERAS

Por otro lado, el Parlament ha instado al Gobierno a crear un fondo de compensación específico que permite a los ayuntamientos y a la administración autonómica recuperar el gasto que actualmente asume como consecuencia del transporte, almacenamiento y destrucción de las pateras llegadas a las costas de Baleares.

La iniciativa, defendida por la 'popular' Cristina Gil, también insta al Ejecutivo central a "apostar por políticas de inmigración legales, ordenadas y humanas, fortalezca el control de las fronteras, combata las mafias y acelere el retorno de quienes hayan entrado ilegalmente y no tienen derecho a permanecer en España".