El Parlament rechaza que comparezca por las políticas de memoria la directora general de Relaciones Institucionales

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de PP y Vox, la solicitud del PSIB para que comparezca la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament en relación a las políticas de memoria.

También se ha rechazado la solicitud de comparecencia del director general de Turismo, Miguel Ángel Rosselló.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado una iniciativa del PP para pedir a Aena que amplíe y reorganice el aparcamiento de motocicletas del aeropuerto de Menorca, con la creación de zonas diferenciadas de larga estancia con tarifas reducidas, una gratuita de corta estancia y una para motos de alquiler.