El Parlament rechaza mantener el personal del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar en Menorca e Ibiza

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado instar al Govern a mantener el personal de asesores técnicos docentes que desempeñan sus labores de forma presencial en las direcciones territoriales del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar en Menorca e Ibiza para atender las necesidades de los centros educativos de ambas islas, así como de Formentera.

Así, la Cámara ha rechazado, con 31 votos en contra y 23 a favor, el tercero de los cuatro puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida por el PSIB. También han rechazado instar a la Conselleria de Educación y Universidades a cubrir las plazas adscritas al Instituto en las mencionadas islas con docentes con formación específica en asuntos como convivencia, resolución de conflictos, prácticas restaurativas, educación afectivo-sexual, diversidad sexual y educación sentimental.

Sí se ha aprobado, con 49 votos a favor y cinco en contra, los dos primeros puntos de la PNL, en los que se reconoce la "magnífica labor" del Instituto en los centros educativos del archipiélago y la importancia de tener un asesoramiento presencial en cada una de las islas.

LAS POSTURAS DE LOS GRUPOS

La diputada socialista Amanda Fernández ha insistido en que todos estos puntos han sido reclamados por la comunidad educativa, las familias, el alumnado y los sindicatos y que incluso los consells reclamaron que no se eliminaran estas plazas presenciales. De momento, ha lamentado, el Instituto cuenta con dos plazas menos de las que tenía anteriormente, por lo que ha instado a los diputados a "hacer lo correcto".

Respecto al rechazo de su partido al tercer punto de la PNL, la diputada del PP Ana Isabel Curtó ha argumentado que consideran que las plazas no deberían ser de asesores técnicos docentes, sino de personal fijo de la Comunidad Autónoma, por lo que han registrado una enmienda en ese sentido. "Contar con una plantilla fija es esencial para garantizar la continuidad y la eficacia de la convivencia escolar", ha puntualizado.

También han presentado otra enmienda al otro de los puntos rechazados al creer necesario que la formación de estos docentes sea "constante" y abarque situaciones como el ciberacoso, las redes sociales o la diversidad cultural, ha incidido Curtó.

Por su parte, el parlamentario de Vox Sergio Rodríguez, grupo que ha rechazado todos los puntos de la PNL, ha criticado que sea el PSIB y el resto de partidos de la izquierda quienes hablen de asuntos relacionados con la educación sexual y ha hecho un recuento de delitos sexuales supuestamente cometidos por políticos de izquierdas. "Ustedes pretenden poner sus zarpas educativas sobre nuestros hijos. Y nosotros no queremos que los toquen", ha subrayado.

En otro sentido se han pronunciado las diputadas de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, y Més per Menorca, Joana Gomila, quienes han loado la labor de los docentes del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar. Ambos grupos parlamentarios, el de MÉS per Mallorca y el Mixto, han votado a favor de todos los puntos de la PNL del PSIB.