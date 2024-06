El Parlament rechaza tomar en consideración la iniciativa de MÉS para regular la entrada de coches a Mallorca

El PP justifica su voto en contra por la falta de datos objetivos y asegura que cuando se tenga el estudio de carga se tomarán "medidas valientes"



PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado, con 33 votos en contra y 24 a favor, tomar en consideración una Proposición de Ley de MÉS per Mallorca para regular y limitar la entrada de vehículos a Mallorca.

La iniciativa, defendida por el diputado ecosoberanista Ferran Rosa, propone que el Consell de Mallorca adopte la limitación de vehículos de motor en la isla, que limite la circulación en vías públicas a ciertos vehículos teniendo en cuenta criterios medioambientales y que se potencie la movilidad sostenible, entre otras cuestiones.

Rosa ha defendido que la proposición de ley busca completar las competencias del Consell de Mallorca y dar la potestad de limitar la entrada de vehículos y regular el techo de coches de alquiler. "No es obligatorio, va de tener herramientas", ha señalado.

Por ello, ha criticado el voto en contra del PP, argumentando que "son dos debates distintos", por una parte el de que el Consell esté legitimado para poner límites y, por otra, qué limites se tienen que establecer. "Nos hacen perder el tiempo", ha lamentado.

Igualmente, ha asegurado que su iniciativa es "esencialmente la misma" que la proposición de ley del Consell de Ibiza para controlar y regular la entrada de vehículos a la isla que fue tomada en consideración en el pasado pleno del Parlament.

PP Y VOX EN CONTRA

El PP se ha mostrado contrario a la iniciativa al considerar las medidas propuestas no están avaladas con datos objetivos. La diputada 'popular' Margalida Pocoví ha señalado que el PP está "totalmente de acuerdo" con la finalidad de la proposición pero no con las medidas que, a su parecer, "no tienen ningún fundamento que las avale".

Asimismo, ha arremetido contra el anterior Govern, señalando que "no hicieron absolutamente nada" y que no presentaron esta iniciativa cuando formaban parte del Ejecutivo. En la misma línea, ha afeado al anterior gobierno insular por "no hacer nada".

Pocoví ha destacado que el Consell de Mallorca está trabajando para "dar soluciones a las dificultades de movilidad que existen en Mallorca en ciertos momentos del año y carreteras". Por ello, la institución insular ha encargado un estudio de carga que permitirá tomar medidas "valientes".

Por otro lado, la diputada 'popular' ha expuesto que potenciar el transporte público es una acción "primordial" para descongestionar la red viaria y para progresar hacia la sostenibilidad.

Por último, ha dicho al diputado ecosoberanista que si pretende presentar una norma eficaz que perdure en el tiempo, tiene que hacerlo con una propuesta "trabajada, documentada y consensuada con todas las administraciones", especialmente con el Consell de Mallorca.

"Ahora proponen improvisar con un copia y pega. El PP no improvisa", ha sentenciado, criticando que MÉS per Mallorca "ha obviado completamente" las diferencias entre Ibiza y Mallorca.

Vox ha votado en contra, señalando que la proposición de ley es "contraproducente y perjudicial" para residentes y visitantes. "Limitar la movilidad no solo afecta a la libertad de los ciudadanos sino que perjudica a la economía local", ha dicho la diputada de Vox Manuela Cañadas durante el debate.

Para Cañadas, las restricciones propuestas "provocarían afectos adversos" como la congestión en las áreas en las que se permita la circulación. Así, ha criticado que "crearía nuevos problemas en lugar de solucionar los que ya hay".

Igualmente, ha continuado, las limitaciones afectan negativamente a sectores clave de la economía de Mallorca, como son las empresas de alquiler de vehículos. Con todo, la diputada ha asegurado que existen formas "más equilibradas y menos restrictivas" de reducir la presión automovilística, como la mejora del transporte público o el sistema de carreteras.

LA OPOSICIÓN APOYA LA INICIATIVA

El PSIB, Unidas Podemos y Més per Menorca han trasladado su apoyo a la iniciativa defendiendo la necesidad de poner límites y criticando el voto en contra del PP.

En esta línea, el diputado socialista Marc Pons ha considerado que la iniciativa tendría que ser aprobada teniendo en cuenta que "el PP ha reconocido la necesidad de poner límites" para frenar la saturación turística. "Cerrar la puerta es contradecir los principios de la presidenta Prohens, que ha lanzado compromisos de acuerdo en una comisión", ha apostillado.

Según Pons, es un "debate favorable" para encontrar mecanismos para rebajar la presión de las carreteras. No obstante, ha subrayado que es una propuesta "más que insuficiente" y que el texto "no plantea bien la solución". Por ejemplo, ha propuesto, la ley debería plantear un refuerzo del transporte público.

La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha señalado que su formación está a favor de cualquier iniciativa que proponga reducir la presión en las carreteras de las Islas. "¿El PP seguirá haciendo un voto favorable a una propuesta similar --a la proposición de ley del Consell de Ibiza-- o hará como en Menorca que el PP vota en contra de la Ley Reserva de la Biosfera que es el marco que permite la regulación de vehículos?", ha cuestionado.

En Menorca hay informes de carga y una ley, ha insistido Gomila, señalando que se podría regular y controlar la afluencia de vehículos en la isla pero "no lo hacen". En esta línea, ha considerado que el argumento del PP es "una excusa".

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Unidas Podemos, se ha mostrado alineada con la propuesta, remarcando que son herramientas al servicio de los Consells Insulars. En cuanto al voto en contra del PP, Gómez ha considerado que sus argumentos "parecen excusas".