El Parlament reclama al Gobierno central una "bajada generalizada" de impuestos para "todos los españoles"

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Gobierno central que inicie una "bajada generalizada" de impuestos para "todos los españoles", que "reduzca su esfuerzo fiscal" y permita el "desarrollo económico y la prosperidad para familias y empresas".

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament por la diputada de Vox Patricia de las Heras y que ha quedado aprobada parcialmente.

Del mismo modo, el Parlament solicita al Ejecutivo que "repudie" el acuerdo subscrito con Esquerra Republicana de Cataluña y que renúncie a impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica derivada de este acuerdo.

El Parlament también ha instado al Gobierno de España a poner en marcha, a corto plazo, todos los mecanismos de coordinación necesarios para "avanzar hacia la igualdad y la eficacia de los servicios públicos de todos los españoles".

Al mismo tiempo, se ha planteado al Gobierno central que elimine el "gasto político improductivo" destinado a estructuras "ineficientes, perjudiciales para la unidad nacional, duplicadas o sin funciones" que se habrían multiplicado con "el desarrollo del Estado autonómico" y sus "17 redes clientelistas".

Todos estos puntos han recibido luz verde con los ocho votos a favor de los representantes de PP, Vox y el Grupo Mixto, mientras que PSIB y MÉS per Mallorca han votado en contra.

Por el contrario, la mayoría de 12 diputados en contra de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto ha rechazado otros cinco puntos de los que se componía la PNL de Vox, que ha sido el único partido en votar a favor.

Estos pasaban por pedir al Gobierno central que rechazara "todas las cesiones competenciales", así como los acuerdos presupuestarios y de investidura con los diferentes partidos por "haber dañado la unidad, la igualdad, la prosperidad y el Estado del bienestar de los españoles".

Igualmente, se ha pedido al Gobierno que recupere una "perspectiva nacional" de los servicios públicos y de los impuestos que garantice que las prestaciones "llegan a todos los españoles independientemente de la parte de España en que residan y garantizar así la calidad de los servicios públicos".

Asimismo, se reivindicaba el fin de un sistema territorial que, al parecer de Vox, "ha privilegiado unas regiones por encima de otras" por criterios "exclusivamente políticos" y a llevar a cabo una "profunda reforma" que garantice "la unidad nacional, la igualdad entre españoles y la solidaridad entre las regiones".

Otro de los puntos de la iniciativa es que se solicitaba al Gobierno de España que superara un modelo "divisorio" y diseñado para "satisfacer a las élites políticas autonómicas y separatistas", ya que, en su opinión, habrían "fragmentando los servicios públicos en 17 sistemas independientes y descoordinados".

Para ello han considerado que es "necesario" impulsar la recuperación "inmediata" por parte del Estado de las competencias en materia de educación, sanidad, seguridad y justicia y eliminar las "fronteras artificiales" del Estado autonómico.

Por último, se ha pedido al Gobierno central que se garantice que los recursos públicos se destinan a las "necesidades reales" de los españoles, prioritariamente a la "asistencia a las familias y a los españoles en situación de vulnerabilidad".

AYUDAS A DEPORTISTAS QUE NO COMPUTEN EN LAS FAMILIAS NUMEROSAS

En la misma comisión se ha debatido otra PNL, en ese caso a propuesta del PP y defendida por la diputada Sandra Palau, que ha quedado aprobada por unanimidad.

En ella, el Parlament insta al Gobierno de España a modificar la normativa estatal reguladora del título de familia numerosa, en particular la Ley 40/2003 o, si procede, los criterios interpretativos y de aplicación administrativa correspondientes.

El objetivo es que no se compute como renta, a efectos de la concesión, mantenimiento o renovación del título de familia numerosa, las subvenciones, ayudas o compensaciones económicas de carácter público percibidas por hijos deportistas de alto nivel o de alto rendimiento que cursen estudios adecuados en su edad, cuando estas ayudas tengan un carácter finalista y estén destinados específicamente al desarrollo de su actividad deportiva.

Asimismo, el Parlament pediría que se establezca expresamente que estas ayudas no constituyen un indicio de independencia económica, aunque superen los umbrales de renta establecidos con carácter general, siempre que "no cubran los gastos ordinarios de manutención, vivienda y educación, y que el hijo dependa económicamente del núcleo familiar".

También se solicita que se fijen criterios homogéneos de aplicación en todo el territorio del Estado, en coordinación con los órganos competentes en materia de deporte, hacienda y políticas sociales, que permitan identificar el carácter finalista de estas ayudas y eviten interpretaciones dispares entre comunidades autónomas.

Para concluir, el Parlament ha solicitado que el Gobierno de España garantice una aplicación "uniforme y equitativa" de la normativa estatal, y así evitar situaciones de "desigualdad" entre familias en función de la comunidad autónoma de residencia y asegurar la coherencia entre las políticas públicas de apoyo al deporte de alto nivel y las medidas de protección social a las familias numerosas.