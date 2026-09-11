El Parlament reclama incrementar la financiación del IdISBa para garantizar las contrataciones de investigadores

Archivo - Investigadora en el IdISBa. - CAIB - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha pedido al Govern que aumente progresivamente la financiación del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) para garantizar la sostenibilidad de las contrataciones y la consolidación de la carrera investigadora.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL), que ha sido aprobada por unanimidad este viernes en la Comisión de Salud del Parlament y que ha defendido el diputado del PSIB Carles Bona.

Por otra parte, el Cámara autonómica solicita que se garantice la participación del IdISBa en las convocatorias estatales de captación de talento investigador, especialmente el Programa Ramón y Cajal, además de asegurar el compromiso institucional y presupuestario para la oferta de plazas.

También se exige que se defina una estrategia autonómica para la captación y retención de talento investigador en el ámbito de la investigación sanitaria, con objetivos definidos, calendario y previsión de dotación económica en el marco de los próximos Presupuestos.

Al mismo tiempo, se insta al Govern a facilitar que el personal vinculado al instituto pueda concurrir a programas estatales de recursos humanos y garantice que pueda actuar como centro de acogida para evitar la pérdida de talento hacia otros territorios.

Otro de los puntos plantea reforzar la participación del IdISBa en otros programas de recursos humanos de ámbito estatal y europeo, en los que se incluyen los programas del Instituto de Salud Carlos III, mediante el apoyo institucional y técnico necesario.

Paralelamente, se reclaman espacios e infraestructuras necesarias para poder asumir la captación de talento, junto con el impulso de medidas específicas de incentivación para la captación de talento investigador en el IdISBa. Esto comprendería mejoras retributivas complementarias a los programas estatales, con el objetivo de reforzar la competitividad del instituto en relación con otros centros del sistema público de investigación.

Por último, el Parlament pide al Gobierno de España que incremente la dotación económica para las Convocatorias anuales de Acción Estratégica en Salud, para la financiación de ayudas, proyectos y contratos de investigación en salud.

TELEVISIÓN GRATUITA EN LOS HOSPITALES PARA PACIENTES SIN RECURSOS

En la misma comisión se ha debatido otra PNL, en este caso defendida por el diputado del PP Rafael Nadal, que ha quedado aprobada con la abstención de MÉS per Mallorca y los votos a favor del resto de formaciones presentes.

La iniciativa pedía al Govern que establezca un sistema de subvención o gratuidad para el servicio de televisión en los hospitales de media y larga estancia para pacientes terminales y de larga estancia, que acrediten recursos insuficientes.

De igual modo, han exigido que se coordine esta medida con los servicios sociales hospitalarios para garantizar que llega a los que lo necesitan, por lo que piden evaluar su implantación y posible ampliación en función de los resultados obtenidos.