El Parlament retomará su actividad con el foco en la migración, la vivienda y la condonación de deuda

Archivo - Salón de plenos del Parlament durante una sesión. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament retomará el próximo martes su actividad con el que será el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, que girará alrededor de temas como la migración, la vivienda, la condonación de deuda o la educación.

La Junta de Portavoces parlamentarios se ha reunido la mañana de este miércoles para fijar el orden del día de la primera sesión plenaria del curso político, en la que se debatirá una interpelación, una moción y dos proposiciones no de ley (PNL).

También comparecerá ante los diputados el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, para dar cuenta al cumplimiento de una iniciativa aprobada por la Cámara autonómica relativa a las convocatorias públicas para cubrir, en comisión de servicios, las plazas de directores y asesores de centros de profesorado.

La sesión, en cualquier caso, comenzará con la habitual sesión de control al Govern, en la que los diputados preguntarán a los consellers y a la presidenta, Marga Prohens, sobre cuestiones como la migración, la vivienda, la condonación de la deuda o la educación.

Sobre la migración hablarán tres representantes de Vox --entre ellos la diputada Patricia de las Heras, que volverá al Parlament tras meses ausente--, quienes pondrán sobre la mesa el "efecto llamada", los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados o la lucha contra la inmigración "ilegal".

La vivienda será cosa de la izquierda, con preguntas de MÉS per Mallorca acerca del programa 'Alquiler Seguro' o del PSIB sobre la política general en esta materia. Los socialistas también abordarán la construcción en áreas de prevención de riesgos y la "negativa" del Govern a aceptar la quita de la deuda aprobada por el Consejo de Ministros.

También se abordarán asuntos como "las críticas a colectivos de la comunidad educativa", los perjuicios del tabaco, el modelo turístico, la sequía en el Pla de Mallorca, las embarcaciones de PortsIB, o el "genocidio" del pueblo palestino.

Prohens, concretamente, deberá responder acerca de temas como "los intereses de la ciudadanía", el proceso de asignación de plazas de docentes interinos, la lucha contra la inmigración o el inicio del curso político.

MÁS CONDONACIÓN, AEROPUERTOS Y LENGUA

La interpelación, que defenderá el grupo socialista, volverá a versar sobre la condonación de la deuda. Después será el turno de la comparecencia de Vera y de una moción de MÉS per Mallorca relativa a la política lingüística.

El grupo 'popular' defenderá una PNL relativa a la mejora de la gestión, las condiciones laborales y la sostenibilidad de los aeropuertos de Baleares, mientras que el socialista tratará de que el Parlament se posicione en contra de los "desplazamientos forzosos de civiles palestinos propuestos por el gobierno de Israel" y a favor de "una paz justa".

Por último, los diputados deberán dar su visto bueno a las modificaciones realizadas en las comisiones permanentes de la Cámara autonómica.