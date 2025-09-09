El Parlament solicita un alto al fuego inmediato en Gaza pero rechaza expresar su solidaridad con la población palestina

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza, aunque ha rechazado expresar públicamente su "solidaridad" con la población civil palestina.

Así se ha aprobado este martes en el pleno del Parlament en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PSIB, que ha salido adelante parcialmente.

Igualmente, la Cámara ha manifestado su preocupación y el rechazo institucional ante "cualquier plan que implique el desplazamiento forzoso o la deportación de la población palestina de la Franja de Gaza".

Por otro lado, con los votos en contra de PP y Vox el pleno ha rechazado expresar públicamente su solidaridad con la población civil palestina y reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el derecho de todos los pueblos a "vivir con dignidad, libertad y seguridad en su propio territorio".

Tampoco ha salido adelante el punto que instaba al Govern a reforzar las líneas de ayuda humanitaria y a estudiar la activación de mecanismos extraordinarios de apoyo a la población civil de Gaza.

El diputado socialista Omar Lamin, defensor de la PNL en el pleno, ha defendido la "importancia" de manifestar la preocupación internacional ante las consecuencias del conflicto y reiterar el "compromiso con el respeto de los derechos fundamentales". "En Gaza, cada hora muere un niño", ha dicho.

Para el socialista, el hecho de que muchos consellers del Govern no hayan estado presentes en el debate de la PNL "evidencia la actitud" del Ejecutivo. También ha mostrado un mensaje en redes sociales de la presidenta balear, Marga Prohens, en 2014 en el que condenaba la muerte de palestinos.

"¿Que ha pasado desde 2014 a ahora? ¿Ya no siente empatía para los palestinos y le pesan más las muertes de Israel?", ha preguntado Lamin, para después aseverar que al PSIB "le pesan por igual". "Ha tenido más dignidad la sociedad balear saliendo a la calle, mientras ustedes silencio sepulcral", ha reprochado al Ejecutivo.

MÉS per Mallorca ha apoyado la iniciativa y ha reprochado a los 'populares' que "les moleste la palabra genocidio". Así lo ha dicho el ecosoberanista Lluís Apesteguia después de la intervención de la diputada del PP Cristina Gil, quien ha considerado que ni su grupo ni otros "pueden decir que hay un genocidio". A su parecer, lo tendría que dictaminar la Corte Penal Internacional o un tribunal.

De su lado, la diputada menorquinista, Joana Gomila, ha trasladado el rechazo y condena de su formación a los "ataques y actos de genocidio" contra la población civil palestina. "No podemos seguir permitiendo un genocidio de estas dimensiones", ha subrayado.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha rechazado la PNL y ha acusado a la izquierda de "pervertir el sentido de las palabras". "Claro que no es un genocidio", ha sostenido, agregando que "es Hamás el único responsable" y que "fueron ellos los que iniciaron el 7 de octubre".