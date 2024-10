El Parlament solicita a Transportes una zona para depositar los materiales que extraigan los dragados de los puertos

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament reclamará al Ministero de Transportes y Movilidad Sostenible que delimite unas zonas autorizadas en el dominio público marítimo-terrestre para depositar los materiales que se puedan extraer de los dragados de los puertos baleares.

Esta ha sido una resoluciones que ha adoptado la Cámara autonómica, después de aprobar una proposición no de ley (PNL) del PP, defendida por el diputado Sebastià Mesquida, con los votos a favor de los ocho diputados 'populares', Vox y Xisco Cardona, frente a los seis votos contrarios de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca.

En la PNL, también se pide tener en cuenta tanto los condicionantes técnicos como ambientales y socioeconómicos, de forma que se consiga una solución que permita hacer compatibles la actuación con la conservación del buen estado ambiental del medio marino.

De igual modo, se insta al Ministerio a promover, elaborar y aprobar de planes periódicos de dragado de los puertos de Baleares, para agilizar la ejecución de este tipo de operaciones portuarias en los momentos en que sea "imprescindible" y se vea justificada la necesidad de restituir los calados originales.

El objetivo de estas intervenciones sería mantener la navegabilidad, operatividad y seguridad de las zonas de servicios portuarios.

PP Y VOX, EN CONTRA DE PROMOVER EL SISTEMA DE RETORNO DE RESIDUOS

Esta PNL se ha debatido en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Aigua, en la que también se ha votado otra iniciativa del PSIB, defendida por el diputado Damià Borràs, sobre la calidad de las aguas litorales.

La PNL ha quedado aprobada parcialmente puesto que el único punto que ha obtenido luz verde es el que solicita al Govern impulsar y priorizar todas las medidas previstas para adaptar la calidad del agua depurada que se vierte al mar, a las nuevas exigencias definidas en la Directiva Marco del Agua y a los reglamentos que la desarrollan.

Este punto ha sido aprobado con los votos a favor de los 13 diputados de PP, PSIB, Vox, MÉS per Mallorca y Xisco Cardona, mientras que el representante de Més per Menorca ha vitado en contra. El resto de puntos han quedado rechazados por los ocho votos en contra de PP, Vox y Xisco Cardona y los seis a favor del resto de formaciones.

Entre ellos, se solicitaba al Govern que garantizara el cumplimiento de Ley balear de Residuos que prohíbe la venta y el comercio de los productos de plástico desechables e implementar los sistemas de depósito y retorno (SDDR) en todas las islas para fomentar la recuperación, el reciclaje y reutilización de materiales y envases.

También se pedía elaborar un plan de inversión, programa de medidas y calendario para alcanzar el objetivo 'vertido cero' o realizar una auditoría de los sistemas de alcantarillado y distribución a nivel municipal, insular y regional para identificar pérdidas de agua y riesgos de pérdida.

De igual modo, se solicitaba inversión para reparar y actualizar la infraestructura de distribución y tratamiento de aguas al incluir la implementación de sistemas de separación de aguas sucias y agua de lluvia en los municipios que no la tienen o la digitalización de la calidad de agua vertida en el mar.

El PSIB planteaba implementar un sistema de monitorización continuo de parámetros biológicos y físico-químicos en las salidas de los emisarios y otros puntos de desagüe en el mar tanto de infraestructura pública como privada.

Además, se ha aprobado la comparecencia del director del Sistema de Observación y Predicción Costera de Baleares (Socib), Joaquín Tintoré, para informar de la protección de la costa de Baleares frente al cambio climático.