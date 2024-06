El Parlament toma en consideración la reforma para que los tránsfugas sean expulsados de los grupos parlamentarios

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes tomar en consideración la proposición de ley de MÉS per Mallorca para reformar el reglamento de la Cámara autonómica y que los diputados que abandonen o sean expulsado de su partido, dejen de formar parte del grupo parlamentario.

Con la modificación del reglamento, que ahora empezará a tramitarse, se evitará que los expulsados del partido con el que se presentaron a las elecciones se apoderen de un grupo.

La reforma supone añadir un apartado en el punto 1 del artículo 27 del reglamento para establecer que, si un diputado abandona la formación política con la que se presentó a las elecciones o es expulsado, la Mesa del Parlament se puede dirigir al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura al efecto que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha admitido que, en origen, la iniciativa tenía una clara finalidad estratégica y que buscaba contribuir a la inestabilidad de Vox y del pacto con el PP, ya que se presentó en el contexto de la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia De las Heras por parte de sus compañeros de grupo.

"Sin embargo, el amor resurgió", ha recordado, tras cerrarse la crisis. No la retiraron, ha argumentado, porque también perseguía luchar contra el transfuguismo y en defensa de la democracia representativa. Apesteguia ha insistido en que la propuesta del reglamento no va contra los tránsfugas personalmente sino que se refiere a "cómo actúan a través de qué canal lo hacen".

La toma en consideración ha salido adelante por una amplia mayoría y la abstención de Més per Menorca, Unidas Podemos y el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, aunque el PP se ha mostrado crítico, especialmente respecto a la urgencia y la necesidad del cambio.

En este sentido, la diputada del PP Marga Duran ha defendido que aunque las personas concurren en las elecciones dentro de una lista presentada por un partido político, una vez son diputados electos "ya no hay partido político sino grupo parlamentario".

Duran ha reivindicado el amplio consenso, la tranquilidad y la pausa de las anteriores reformas propuestas por todos los grupos y ha rechazado la urgencia de la entrada en vigor.

La 'popular' también había llamado la atención sobre el título de la reforma, que se refiere en genérico a "la modificación del reglamento", extremo que, a su juicio, abría la puerta a introducir cambios en las reglas de juego en mitad de la legislatura. Para la diputada del PP, con esta reforma no está primando el sentido institucional.

En términos similares se ha pronunciado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que se ha abstenido aunque inicialmente iba a votar en contra, al considerar que se está introduciendo la modificación del reglamento para hacer batalla política. "No se me ocurre nada más miope", ha añadido. El menorquinista ha justificado el cambio a la abstención por el compromiso de los grupos a limitar la reforma al artículo 27.

Castells se ha mostrado sorprendido por la defensa que desde Vox se ha hecho de la propuesta de reforma, surgida de una crisis en sus filas que parece que ha sido reconducida y con una mayoría fiel al partido, "como si quisieran curarse en salud".

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha justificado el voto favorable a la modificación argumentando que la representatividad reside en los partidos y que los grupos parlamentarios se constituyen a partir de los partidos.

El diputado del PSIB Ares Fernández ha recordado el "vodevil" que desembocó en la propuesta de esta modificación, en referencia a la crisis en Vox y la expulsión de Sa Unió del presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba.

Cabe recordar que los ecosoberanistas presentaron esta iniciativa legislativa en el marco de la crisis abierta en Vox después de que la dirección nacional iniciara la expulsión de cinco diputados --Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Agustí Buades, Manuela Cañadas y María José Verdú-- que habían firmado la expulsión del grupo de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras.

Los diputados díscolos se mantuvieron dentro del grupo parlamentario, al margen de la dirección del partido. Semanas después, Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustí Buades dimitieron de sus cargos dentro del grupo y anunciaron la creación de una plataforma ciudadana.

Antes, Francisco Cardona había dejado Vox y pasado a condición de no adscrito por las diferencias respecto a la aprobación del techo de gasto.