El Parlament tumba una ley de la izquierda para prohibir la construcción de viviendas en áreas de riesgo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, tomar en consideración una proposición de ley de la izquierda para prohibir la construcción y autorización de viviendas en áreas de prevención de riesgo, como zonas inundables, riesgo de incendios, deslizamientos y erosión.

El texto, impulsado por PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, plantea limitaciones en la construcción en zonas inundables, prohíbe la conversión de locales comerciales en viviendas en zonas inundables, así como nuevas construcciones en zonas de flujo preferente, entre otras cuestiones.

La socialista Mercedes Garrido ha hecho hincapié en que Baleares es de las zonas con más peligro por los efectos del cambio climático y que, en consecuencia, "hay que tomar medidas valientes y contundentes".

"No se pueden dar pasos hacia atrás, que es lo que está ocurriendo en Baleares", ha advertido, a la vez que ha criticado la "negligencia de la derecha" que, a su parecer, "no toma medidas" para proteger a la población en este sentido.

Según Garrido, el Govern ha revertido las políticas protectoras impulsadas en la anterior legislatura en favor de los intereses privados. En este sentido, ha lamentado que se permita construir en áreas de prevención de riesgo de incendios, desprendimientos y que la "intención" del Ejecutivo es modular el riesgo de inundaciones para permitir de nuevo construir en zonas inundables.

En esta línea se ha pronunciado el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien también ha apuntado al aumento de los riesgos del cambio climático y a la "insuficiencia" de las medidas. "Nuestra historia está llena de errores en el urbanismo que pueden suponer impactos negativos materiales y personales", ha alertado.

Así, el diputado ha insistido en que hay que prevenir la pérdida de medidas humanas, uno de los planteamientos que pone encima de la mesa la proposición de ley. "Es anteponer la protección de vidas humanas a la posibilidad de hacer negocios", ha dicho, interpelando a los 'populares' sobre "qué vale una vida" para ellos.

Con todo, el ecosoberanista ha reclamado al PP que vote a favor de admitir a trámite la ley que propone evitar riesgos de inundaciones, desprendimientos, erosión o incendios.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, de su lado, ha defendido que la ley propone restricciones "serias" y medidas para "atenuar al máximo" los riesgos.

Igualmente, ha acusado al Govern de modificar la construcción en inundables hace un año --mediante un acuerdo con la izquierda-- por la repercusión mediática tras la tragedia de la dana en la Comunidad Valenciana y no por convicción.

"Los negociadores no dijeron que realmente se tenía que corregir, sino que pensaban en el impacto mediático que tendrían ante la política si no hacían algo", ha criticado, recordando que se aprobó un decreto para establecer limitaciones en zonas inundables, aunque no en todas las zonas de riesgo que pedía la izquierda.

También ha defendido la ley el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha preguntado al PP si "tiene que ocurrir otra desgracia" para actuar. "Podemos seguir y lamentar, o podemos tomar en consideración una ley que está hecha desde la cultura de la prevención y cuyos objetivos son protege", ha concluido.

PP Y VOX EN CONTRA

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha rechazado "frontalmente" la norma, al considerar que "no solo es técnica y jurídicamente deficiente, sino que además supondrá un grave perjuicio social y económico para Baleares".

Según De las Heras, la ley no soluciona los problemas que se generan "desde hace siglos" cuando "la naturaleza discurre sin control y busca salidas naturales en consonancia con las respuestas típicas de cada estación del año" y, además, invade competencias municipales.

A su criterio, la solución no es prohibir "indiscriminadamente" ya que la prevención "se consigue con prevención y acción sobre el territorio".

De su lado, la 'popular' Margalida Pocoví ha argumentado el voto en contra de su grupo señalando que el decreto de medidas urgentes para protección personas y bienes zonas inundables --aprobado con la izquierda-- ya establece un marco "riguroso, completo y suficiente" para garantizar la protección de las personas. Además, ha asegurado que no hay prevista ninguna modificación adicional es esta normativa.

Sobre la construcción en áreas de riesgo de incendio, erosión o deslizamientos, la 'popular' ha apuntado que no existe una autorización automática sino que cualquier proyecto que se quiera desarrollar en estos ámbitos está condicionado a la obtención previa de un informe favorable del órgano competente.