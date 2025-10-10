El paro en Palma suma 12.195 parados en septiembre, 79 menos que en agosto

El paro entre los jóvenes crece un 7,2% intermensual

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro en Palma ha sumado 12.195 personas en situación de desempleo durante el mes de septiembre, lo que suponen 79 menos que durante el mes de agosto, es decir, una caída intermensual del 0,64%.

En comparación con septiembre de 2024 la reducción es más significativa y asciende hasta el 7,1%, lo que equivale a 934 parados menos, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Por lo que respecta a la variación intermensual, la reducción del paro se concentra entre las mujeres (-1,28%) y las personas mayores de 45 años (-1,38%), mientras que se incrementa entre la población joven (+7,27%).

En comparación con el mismo mes del año pasado, la disminución es generalizada con una caída del -6,15% entre las mujeres, un -7,55% entre los jóvenes y un -6,85% entre los mayores de 45 años.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha considerado que estos datos confirman una tendencia positiva del mercado laboral y ha afirmado que el Ayuntamiento "sigue trabajando para ayudar a crear trabajo de calidad con contratos indefinidos y con unas cifras sostenidas".

También ha valorado positivamente la evolución del mercado laboral en septiembre, destacando la reducción del mercado laboral en septiembre entre los colectivos más relevantes.

Según los datos del Mercado de Trabajo en Palma elaborado por PalmaActiva, el paro entre los jóvenes se ha situado en 2.155 personas, la cifra más baja de los últimos siete años. También ha destacado la reducción del paro de larga duración, que con 5.202 personas arrojó la mejor cifra de la última década.

El sector de la construcción es el que ha registrado la mayor reducción del paro en septiembre, con un descenso del 3,27% respecto al mes anterior.

Por lo que respecta a los empleos, las mayores disminuciones entre las mujeres se dieron en las recepcionistas (-9,33%) y peluqueras (-3,7%) y, entre los hombres, en los administrativos (-4,31%) y los peones de la construcción (-3,55%).

En lo que respecta a las actividades económicas, entre las mujeres ha destacado la caída del desempleo en la educación (-39,06%) y en las actividades relacionadas con el empleo (-4,19%). Entre los hombres, en la administración pública y la defensa (-10,14%) y las actividades relacionadas con el empleo (-6%).

AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN

Según el Ayuntamiento, Palma contaba en el mes de agosto con 282.336 personas afiliadas a la Seguridad Social, cifra que representaba el 42% del total de Baleares.

Se trata del número más elevado de afiliaciones registrado durante los meses de agosto de las últimas dos décadas, cuando comenzó la serie histórica.

En términos intermensuales esta cifra supone una ligera disminución del 0,46% y, en interanuales, un aumento del 2,2%.

Durante el mes de septiembre Palma registró 14.943 contratos, de los cuales 8.697 fueron indefinidos y 6.609, temporales. La contratación indefinida muestra un incremento intermensual del 59,46% e interanual del 12,36%.

El sector con mayor número de contrataciones en julio fue el de la hostelería (2.819), seguido del comercio (1.920). Entre las mujeres destacaron las ocupaciones de limpiadoras (34,43%) y camareras (48,12%), mientras que en los hombres sobresalieron los camareros (41,03%) y los albañiles (127,08%).

En cuanto a las actividades económicas, entre las mujeres destacaron los servicios de comidas y bebidas (53,39%) y la educación (763,46%). En los hombres, los servicios de comidas y bebidas (34,14%) y la construcción (103,81%).