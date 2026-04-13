El paro se reduce un 8% en Palma en marzo y la afiliación llega hasta las 255.000 personas en febrero

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro se ha reducido un 8% en Palma durante el pasado mes de marzo, lo que suponen 1.086 personas desempleadas menos, y la afiliación ha llegado en febrero hasta las 255.541 personas, el nivel más alto registrado en este periodo en las dos últimas décadas.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer, ha considerado que son datos de empleo "muy buenos" que muestran "descensos significativos del paro y un aumento sostenido de la afiliación".

"Las cifras correspondientes a los primeros meses del año confirman una evolución positiva del mercado laboral, con indicadores que alcanzan niveles no vistos en décadas", ha valorado.

La tasa de paro del mes de febrero, según las cifras del Ayuntamiento, se sitúa en el 4,6%, la más baja en este mes en las últimas dos décadas, cuando se comenzaron a cuantificar datos unificados.

Además, el paro el mes de marzo se redujo un 8% interanual, lo que supone 1.086 personas en paro menos, y un 1,5% intermensual. Por colectivos, el paro femenino se redujo en marzo hasta 7.137 personas, el registro más bajo de los últimos 20 años, y el paro juvenil se sitúa en 2.316 personas, la cifra más baja de los últimos siete años.

La variación intermensual del paro muestra descensos en todos los colectivos entre las mujeres (-0,8%), los jóvenes (-4,4%) y las personas mayores de 45 años (-0,3%). En comparación con el mismo mes de 2025, también se registra una disminución generalizada entre las mujeres (-8,3%), los jóvenes (-9,7%) y los mayores de 45 años (-7%). El sector donde más disminuye el paro es la Hostelería, con un descenso del 7%.

En cuanto a las ocupaciones, entre las mujeres destacan las cocineras, con 129 personas menos en paro (un descenso del 8,5%), y las reponedoras, con 120 mujeres menos (una bajada del 5,5%). Entre los hombres, las mayores reducciones se registran en las ocupaciones de camarero, con 325 personas menos en paro (un descenso del 9,4%), y peón del transporte, con 247 personas menos (una bajada del 4,2%).

Finalmente, las actividades con una mayor disminución del paro han sido, tanto entre mujeres como entre hombres, los servicios de alojamiento, con descensos de 280 personas (-8,5%) y 151 personas (-13,7%), respectivamente.

AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN

Por lo que respecta a los datos de afiliación, Palma registró 255.421 personas afiliadas el pasado mes de febrero, cifra que representa el 49,87% del total de Baleares y supone el máximo histórico para este periodo de los últimos 20 años.

Este volumen supone un incremento intermensual del 2% respecto al mes de enero y, en términos interanuales, la afiliación aumenta un 2,63% en comparación con el mes de febrero de 2025.

Durante el pasado marzo, por otra parte, se firmaron en Palma 13.566 contratos, de los cuales 8.806 fueron indefinidos y 4.760 temporales.

La contratación indefinida experimentó un incremento intermensual del 32,1% y una variación interanual positiva del 6,7%. Por sectores, la Hostelería encabeza la contratación con 2.981 contratos, seguida del Comercio, con 2.137.

En cuanto a las ocupaciones, entre las mujeres destacan las limpiadoras, con 971 contrataciones (un aumento intermensual del 26,9%), y las vendedoras, con 861 contratos (un incremento del 37,5%). Entre los hombres, las ocupaciones con mayor contratación han sido las de camarero, con 630 contratos (un aumento del 40,6%), y albañil, con 427 contratos (un incremento del 11,7%).

En cuanto a las actividades económicas, entre las mujeres destacan el comercio, con 1.007 contratos (un incremento del 8,7%), y los servicios de comidas, con 969 contratos (un aumento del 64,8%). Entre los hombres, las actividades con más contratación han sido los servicios de comidas, con 1.064 contratos (un incremento del 68,3%), y la construcción, con 636 contratos (un aumento del 3,4%).