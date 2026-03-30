La participación en el cribado del cáncer de colon en Baleares aumenta un 21,2% frente al año anterior

La participación en el cribado poblacional del cáncer de colon de Baleares ha aumentado un 21,2 por cien en 2025 respecto al año anterior. - GOIB

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La participación en el cribado poblacional del cáncer de colon en Baleares ha aumentado un 21,2 por ciento en 2025 respecto al año anterior, lo que supone un incremento de 6.517 personas que se realizaron el test de sangre para detectar de forma precoz tumores colorrectales.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el programa, que ha alcanzado una cobertura de invitación del 96% en 2025, realizó ese año test de sangre a 37.242 personas y se invitó a participar en el programa a 31.177 usuarios más.

Salud ha celebrado el crecimiento de esta cifra, que en 2020 tan solo llegaba al 6 por ciento de la población objetivo para esta prueba.

El cribado de cáncer colorrectal está dirigido a toda la población general de entre 50 y 69 años. Las personas son invitadas mediante una carta a realizarse un test de sangre oculta en heces. Si el resultado es negativo, se las vuelve a invitar a los dos años y, si es positivo, se las deriva a la unidad de diagnóstico de aparato digestivo.

En estos momentos, la Dirección General de Salud Pública de Baleares coordina tres programas de cribado poblacional para detectar de forma precoz los cánceres de mama, de colon y recto y de cérvix en la población general mediante mamografías, pruebas de sangre oculta en heces y citologías o pruebas de VPH --en función de la edad--, respectivamente.

Además, Salud ha implementado un nuevo programa para la detección temprana del cáncer de cuello uterino mediante pruebas de citología vaginal y detección del virus del papiloma humano (VPH), responsable de esta patología. Se ha invitado a participar a 10.354 mujeres, de las cuales 8.354 residen en Mallorca, 627 en Menorca y 1.373 en Ibiza y Formentera. Se prevé que el programa llegue en 2030 a 378.000 mujeres de entre 25 y 65 años de todas las Islas.

Por su parte, la Conselleria ha advertido de que los tumores son la principal causa de mortalidad en Baleares, por delante de las enfermedades cardiovasculares, ya que representan un 29 por ciento de los fallecimientos. Además, constituyen uno de los principales problemas de salud pública porque generan elevados costes, tanto sanitarios como de índole afectiva y social, y requieren un abordaje interdisciplinar y coordinado por parte del Servicio de Salud.

De esta forma, el tabaco, el alcohol y la obesidad, según Salud, continúan siendo algunos de los factores de riesgo evitables más importantes relacionados con el cáncer.