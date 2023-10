Pau Rigo: "Dios aprieta pero no ahoga, aunque a mí ahora me aprieta bastante"

PALMA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pau Rigo, el anciano que mató al asaltante de su domicilio, ha agradecido en una carta el apoyo de los medios de comunicación, de las redes sociales, de personas amigas y conocidas, aunque al mismo tiempo ha lamentado que esa empatía no se haya dado en los juzgados. "Dios aprieta pero no ahoga, aunque a mí ahora me parece que aprieta bastante", ha afirmado en una carta manuscrita difundida en un grupo de apoyo al anciano en las redes sociales.

En la misiva, Rigo lamenta que esa empatía y apoyo recibido no hayan aparecido de manera mayoritaria durante el juicio con jurado popular que acabó condenándole. "Ha habido algunas personas que me han ayudado, a las que también tengo que agradecer su actitud", sigue la carta.

Rigo finaliza la carta resaltado su talante optimista. "Espero que se haga justicia. Un abrazo de todo corazón, concluye.

Cabe recordar que el juicio al anciano que mató a un ladrón que asaltó su casa en Porreres se repetirá tras declararse nulo el veredicto. En concreto, la Presidenta del Tribunal del Jurado ha dictado un auto en el que declara la nulidad del objeto de dicho veredicto.

Según la resolución, "dado que se procedió a la disolución del jurado, se acuerda la retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno a los efectos de repetición del juicio oral con nuevo Tribunal del Jurado".

El pasado 22 de septiembre el jurado popular concluyó, por cinco votos a favor y otros cuatro en contra, en la culpabilidad hacia el anciano que disparó y mató a uno de los ladrones que asaltó su domicilio en Porreres en febrero de 2018.

Tres días más tarde, por parte del Ministerio Público se presentó un escrito interesando la nulidad del veredicto "toda vez que, debido a un error material en la redacción del objeto del veredicto de culpabilidad, no se alcanzó el número de votos necesarios para la declaración de culpabilidad del acusado". A dicha petición se sumaron varias partes.