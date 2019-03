Pericay tiene la "certeza" de que Bauzá "no tendrá nada que ver con la política en Baleares"

Publicado 06/03/2019 14:11:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha asegurado este miércoles que "tiene la certeza" de que el expresidente del Govern balear José Ramón Bauzá "no tendrá nada que ver con la política en Baleares", porque así se lo ha "garantizado" el líder nacional de Cs, Albert Rivera.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces del Parlament, Pericay ha detallado que transmitió a Rivera "su visión" de lo que "podía suceder" con la incorporación de Bauzá a las filas de la formación naranja.

"No irá en listas, no tendrá cargos orgánicos en Baleares y no será nombrado candidato a la alcaldía de Palma", ha incidido Pericay, quien ha añadido que Bauzá "no era la persona idónea" para incorporarse a su formación en Baleares.

Además, ha reiterado que "en ningún momento" se le dijo nada en relación a la posible incorporación del expresidente balear a la formación naranja y ha insistido en que Rivera "le ha garantizado" que Bauzá no tendrá relación con Baleares.

Finalmente, Pericay ha destacado que "todo han sido elogios y satisfacción" en relación al fichaje del exsocialista Joan Mesquida por parte de Cs.