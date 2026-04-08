Personas mayores de s'Alqueria Blanca y Portopetro visitan las instalaciones de IB3

Visita de personas mayores a la instalaciones de IB3. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Associació de Gent Gran de s'Alqueria Blanca i Portopetro han visitado este miércoles las instalaciones de IB3.

Esta actividad forma parte del convenio de colaboración firmado entre el ente público y el Consell de Mallorca para fomentar las visitas guiadas de personas mayores.

Tanto el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, como el director general de IB3, Josep Codony, han acompañado al primer grupo de personas mayores que han participado en la actividad.

Durante la jornada, según ha informado el Consell en un comunicado, los participantes han podido conocer de primera mano las instalaciones de IB3 y los profesionales que trabajan allí, además de descubrir cómo se elaboran los contenidos de televisión y radio.

"Esta iniciativa permite acercar IB3 a la ciudadanía y, en especial, a las personas mayores, dándoles la oportunidad de conocer desde dentro cómo funciona un medio público que forma parte de su día a día", ha dicho Fuster.