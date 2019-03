El PI, PP y Cs presentan un escrito para pedir a Armengol el anteproyecto de medidas fiscales vinculadas al REB

Publicado 13/03/2019 13:59:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios El PI, PP y Cs han presentado este miércoles un escrito en el Parlament instando a la Mesa que reclame a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a entregar el anteproyecto de medidas fiscales vinculadas al Régimen Especial para Baleares (REB), ya que, según el portavoz de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, "se comprometió a enviarlo" y "teóricamente hecho está, porque lo leyó durante la comparecencia", refiriéndose a su intervención en el pleno de la pasada semana.

En declaraciones a los medios después de la Junta de Portavoces, Pericay ha ironizado que "le parece bien que lo haya utilizado como un cebo electoral", pero que "no puede ser que se esté en desigualdad de condiciones, con un material que el resto no tiene", y la portavoz adjunta del PSIB en el Parlament, Maria José Camps, por su parte, ha replicado que su partido no tiene el documento y ha defendido que el Govern "lo entregará en el momento oportuno".