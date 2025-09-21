Piden 24 años de cárcel a un hombre acusado de agredir sexualmente a dos menores

Archivo - El patio de la Audiencia Provincial de Baleares y el TSJIB, visto desde el exterior. Recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este lunes (09.45 horas) la vista previa al juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a dos menores de edad.

La Fiscalía pide para el procesado un total de 24 años de cárcel por unos hechos que ocurrieron entre 2021 y 2022.

Por un lado, según el escrito de acusación, el acusado contactó a través de las redes sociales con una menor de 15 años, pese a saber su edad al haber visto su DNI, y, tras intercambiar varios mensajes, le ofreció dinero a cambio de quedar para mantener relaciones sexuales, lo que hicieron en los días siguientes en su domicilio de Palma y en los meses siguientes en numerosas ocasiones. En todos estos encuentros, el acusado y la menor mantuvieron relaciones sexuales completas, pagándole el acusado en un principio unos 30-50 euros cada vez que se veían, si bien luego dejó de hacerlo.

Por otro, el Ministerio Público refiere que el procesado contactó a través de una web con otra menor y, tras mantener conversaciones durante uno o dos meses, quedó con ella también en su domicilio, una vez que la menor había cumplido 16 años. En este caso, el procesado aprovechó el temor que la víctima sentía para agredirla sexualmente.

La Fiscalía considera unos hechos constitutivos de un delito de abuso sexual con penetración a menor de 16 años y los otros un delito de violación.

En conjunto, solicita para el acusado 24 años de prisión, diez años por el primer delito y cuatro por el segundo. También reclama para él la inhabilitación especial para profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular y directo con menores por diez años más de la pena de prisión que se imponga, y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de las víctimas, entre otras medidas, como la prohibición de comunicarse durante diez años con una de las víctimas y con la otra durante cinco años.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama para el procesado que indemnice en la cantidad de 10.000 euros a cada una de las víctimas.