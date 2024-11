Piden 4 años de cárcel para un hombre de 90 años acusado de vender una finca falseando la cédula de habitabilidad

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este lunes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre de 90 años acusado de vender una finca por dos millones de euros falseando su cédula de habitabilidad, por lo que la Fiscalía pide que se le imponga una pena de cuatro años de prisión por un delito de estafa.

Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos se remontan a diciembre de 2018, cuando el acusado supuestamente vendió, mediante escritura pública en una notaría, una finca ubicada en Palma.

Lo hizo por un valor de dos millones de euros y entregó al comprador, una compañía, una cédula de habitabilidad de la vivienda en vigor, aparentemente emitida por el Consell de Mallorca en 2010.

No obstante, expone el fiscal, dicha cédula no era real y no había sido expedida por la institución insular, sino por el propio acusado o una persona a su encargo con la finalidad de inflar el precio de venta de la finca.

Según determinó un perito, el comprador sufrió un perjuicio de 900.000 euros a raíz de comprar una vivienda sin su correspondiente cédula de habitabilidad.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que el acusado, quien entonces tenía 84 años, debe ser condenado a cuatro años de prisión y a pagar una indemnización de 900.000 euros a la empresa perjudicada.