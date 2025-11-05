Piden que el delegado del Gobierno explique por qué Ibiza no está declarada zona catastrófica

IBIZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, para que explique el motivo por el que, un mes después de las lluvias torrenciales en Ibiza, el Gobierno todavía no ha declarado la Isla como zona gravemente afectada por emergencia de protección civil.

En un comunicado, la diputada Lourdes Cardona ha considerado que "Rodríguez debe venir al Parlament a dar las explicaciones oportunas y largarse a su casa para dejar ya de perjudicar a los ibicencos".

"Nunca antes un delegado del Gobierno se había comportado con tanta mala fe y desvergüenza con Ibiza y los ibicencos, primero con la inmigración y ahora con las lluvias catastróficas", ha insistido Cardona, quien ha recordado que en otras zonas del país el Gobierno tardó sólo seis días en declararlo y sin solicitudes de valoraciones de daños de nadie ni pagos previos de otras administraciones.

Asimismo, la 'popular' ha denunciado "la desvergüenza de los socialistas al intentar hacer pasar las compensaciones del consorcio de seguros por las ayudas de Sánchez".

Cardona ha reiterado que el Gobierno "no ha hecho absolutamente nada: ni la declaración de zona catastrófica ni las ayudas a los afectados. Ni en los momentos más complicados saben estar a la altura", ha concluido.