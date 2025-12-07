Piden diez años de cárcel para dos personas que fueron sorprendidas traficando con cocaína en Mallorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este viernes (09.30 horas) la vista previa al juicio contra un hombre y una mujer acusados de traficar con cocaína en Mallorca.

Fiscalía pide para cada uno de los acusados una pena de cinco años de prisión y una multa de 4.250 euros por unos hechos que ocurrieron en junio de 2024.

Según el escrito de acusación, ambos procesados circulaban por una carretera de la Isla cuando fueron sorprendidos con 31 envoltorios de cocaína preparados para vender. También tenían 1.515 euros en efectivo procedentes del tráfico de drogas.