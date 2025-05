Piden nueve años y medio de prisión para un acusado de abusar sexualmente de su hija en Palma

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo miércoles (11.00 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija, que entonces tenía 20 años.

La Fiscalía le considera autor de un delito de abusos sexuales y, al apreciar la circunstancia agravante de reincidencia --ya había sido condenado por el mismo delito--, solicita que sea condenado a nueve años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 50.000 euros.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los múltiples hechos por los que está ahora procesado sucedieron entre agosto y septiembre de 2020 en el domicilio en el que vivían, ubicado en Palma.

El 9 de agosto tuvo el primer episodio de abusos sexuales. El acusado estaba jugando al ordenador cuando pidió a su hija que se sentara en sus rodillas, a lo que ella accedió.

Después le instó a que fueran a la habitación para que ella le diera un masaje. Cerró la puerta y le dijo que le iba a ayudar a superar el trauma que le había supuesto ser abusada cuando tenía cinco años por el que entonces era la pareja de su madre.

Para ello le conminó a realizar determinados comportamientos sexuales, a lo que ella se negó.

En los día siguientes, también en el domicilio, el hombre le insistió, la llevó de nuevo a la habitación y le realizó tocamientos por encima de la ropa. Esta situación se repitió en los días posteriores, siempre según el representante del Ministerio Público.

En otra ocasión, el hombre se desnudó --quedándose en ropa interior-- frente a ella y le volvió a realizar tocamientos. Días después prosiguió con su actitud y propuso a su hija que se desnudara, a lo que se negó.

Con posterioridad a estos hechos, el hombre pidió a su hija que no contara nada de lo sucedido, alegando que las demás personas "no lo entenderían" y que no quería ir a la cárcel.

Como consecuencia de todo ello, la joven decidió abandonar el domicilio poco después y empezó a recibir tratamiento psicológico, pues presenta un cuadro de ansiedad y depresión. Un año después, al padre le impusieron una orden de alejamiento.

El fiscal recuerda que el procesado ya había sido condenado al pago de una multa por otro delito de abuso sexual cometido en 2015, pena que cumplió en enero de 2019 y por la que no estaba privado de libertad.