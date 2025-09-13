Piden siete años de cárcel para un hombre que intentó matar a otro en una discusión por dormir en un centro de acogida

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este jueves (13.15 horas) la vista previa al juicio contra un hombre acusado de intentar matar a otro, clavándole un punzón en el pecho, durante una discusión por pasar una noche en un centro de acogida de Palma.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de siete años de cárcel por unos hechos que ocurrieron en noviembre de 2024.

El escrito de acusación relata que el procesado acudió al centro para solicitar comida y pasar la noche, pero tuvo que esperar fuera puesto que no había camas disponibles.

En el exterior había otras personas que esperaban por si se quedaba una plaza libre, a las que se unió el acusado, que, según el Ministerio Público, mantuvo una actitud agresiva con el resto de usuarios.

El escrito apunta que en un momento dado el hombre inició una discusión con otro que le recriminó su comportamiento y, el procesado, se abalanzó sobre él y le clavó un punzón en el pecho varias veces.

La víctima sufrió numerosas lesiones y permaneció un mes en el hospital, algunos días en la UCI en estado grave.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de tentativa de homicidio y pide para el acusado, además de la pena de prisión, una indemnización de 9.500 euros por las lesiones y secuelas de la víctima.