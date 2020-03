Un piloto y una azafata de vuelo de origen italiano, dos de los nuevos casos en Baleares

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del comité de seguimiento autonómico del coronavirus, Francisco Albertí Homar, ha confirmado este miércoles que dos de los cinco nuevos casos positivos en Baleares son un piloto y una azafata de vuelo, ambos de origen italiano.

En declaraciones a Europa Press, Albertí, quien también es subdirector de Atención Hospitalaria y Salud Mental del IbSalut, ha subrayado que de los cinco nuevos casos, cuatro son hombres y una mujer. Dos de ellos están siendo tratados en Son Espases, mientras que los otros tres son atendidos en sus domicilios por las unidades volantes de atención al coronavirus (UVAC).

Sobre estas unidades de atención en casa, el coordinador del comité autonómico por el coronavirus ha anunciado que a partir de este sábado pasarán de seis a 17. "El objetivo es tener más UVACs para atender en domicilio siempre que se pueda y así liberar a los hospitales de enfermos", ha afirmado.

Del mismo modo, Albertí ha matizado que "tenemos que estar preparados para la próxima semana porque habrá más casos" y, en consecuencia, se tendrán que ordenar los focos de entrada a urgencias, definir los espacios dónde ingresarán los pacientes y también reorganizar la asistencia en consultas externas.

"Probablemente se intensifiquen las consultas en privado para saber cómo está el paciente y así evitar que vengan", ha explicado, para después insistir en que el enfermo será atendido en consulta si su malestar "no se puede solucionar por teléfono".

De hecho, el Servicio de Salud pondrá este plan, que estará coordinado con los hospitales públicos de Baleares, en marcha a partir de este lunes. A través de él, se establecen áreas de atención diferenciadas para estos pacientes y, si es necesario, prevé adaptar la actividad quirúrgica y las consultas externas.

Desde la Conselleria de Salud han remarcado que cada hospital dispone de un plan diferenciado y adaptado a su realidad en cuanto a número de afectados, tarjetas sanitarias adscritas y capacidad. El Servicio de Salud ha establecido tres posibles estadios en función del número de pacientes diagnosticados en cada sector sanitario, que pertenece a un hospital.

También, el coordinador del comité autonómico por el coronavirus ha anunciado el aumento de 12 líneas del 061. "Deben dejar un mensaje y se le devolverá la llamada. Si no les contestan es mejor que no llamen porque si no bloquearán la centralita", ha dicho.



COLABORACIÓN CON LA SANIDAD PRIVADA

En cuanto a la colaboración de la sanidad privada con la pública, Albertí ha subrayado que "el tema está encima de la mesa". "El escenario actual no lo precisa, pero no cerramos ninguna posibilidad porque todo depende de cómo evolucione la enfermedad", ha expresado.

Albertí ha recordado que la mayoría de enfermos por coronavirus que entran en la UCI acaban curándose. "De 100 enfermos, el 80 casi no presenta síntomas", ha dicho, mientras ha resaltado que "la mayoría de gente no presentará síntomas y una pequeña proporción necesitará tratamiento, pero se curará".